Леся Никитюк создала Instagram-аккаунт своему псу

Телеведущая Леся Никитюк завела страницу в Instagram своей собаке Рафику.

Популярная украинская телеведущая, звезда шоу “Кто сверху?“ Леся Никитюк часто радует фанов новыми кадрами со своим питомцем - псом Рафиком. А на днях звезда решила создать для любимца отдельную страницу в соцсети.

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В своем Instagram-аккаунте артистка сообщила, что теперь и на ее собаку можно подписаться в Сети. Девушка шуточно написала, что Рафик украл телефон и сам создал профиль в Instagram, пока она была на работе.

“Поки я на зйомках, пес вкрав телефон і зробив собі профіль в інстаграм @r.a.f.i.k_official Я вже підписалась“, - написала Леся Никитюк.

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Отметим, что в аккаунте четырехлапого любимца Никитюк уже появились три публикации. На одном из фото Рафик спит на руках у хозяйки. Еще один кадр сделанный во время прогулки.

Ранее Леся Никитюк сверкнула аппетитными формами и призналась, что думает о своей фигуре.