Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Леся Никитюк создала Instagram-аккаунт своему псу

Комментариев: 2
Телеведущая Леся Никитюк завела страницу в Instagram своей собаке Рафику.
Леся Никитюк создала Instagram-аккаунт своему псу
Леся Никитюк создала Instagram-аккаунт своему псу
instagram.com/lesia_nikituk

Популярная украинская телеведущая, звезда шоу “Кто сверху?“ Леся Никитюк часто радует фанов новыми кадрами со своим питомцем - псом Рафиком. А на днях звезда решила создать для любимца отдельную страницу в соцсети.

Читай также: Ела и не поправлялась: Леся Никитюк призналась, чем питалась в Италии

В своем Instagram-аккаунте артистка сообщила, что теперь и на ее собаку можно подписаться в Сети. Девушка шуточно написала, что Рафик украл телефон и сам создал профиль в Instagram, пока она была на работе. 

“Поки я на зйомках, пес вкрав телефон і зробив собі профіль в інстаграм @r.a.f.i.k_official Я вже підписалась“, - написала Леся Никитюк.

Читай также: Лесю Никитюк раскритиковали за “неудачное“ платье на красной дорожке

Отметим, что в аккаунте четырехлапого любимца Никитюк уже появились три публикации. На одном из фото Рафик спит на руках у хозяйки. Еще один кадр сделанный во время прогулки.

Ранее Леся Никитюк сверкнула аппетитными формами и призналась, что думает о своей фигуре. 

Поделись:
Теги: Леся Никитюк
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivona.bigmir.net

Статьи по теме

Комментариев (2)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Отсортировать по дате Вниз
П    17.07.2019, 09:51
Оценка:  0
П
Наконец то у Никитюк появятся подписчики)
Продюссэр  (аноним)  17.07.2019, 09:47
Оценка:  0
Продюссэр
Тупая селючка!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь