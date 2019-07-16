Супермодель выставила фото в белье и пороллила подписчиков .

Дома в стрингах: Ратаковски похвасталась идеальной фигурой instagram.com/emrata

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Американская супермодель Эмили Ратаковски, которая не отличается любовью к скромным образам, поделилась новыми “горячими“ фото. Снимки, которые знаменитость добавила в Инстаграм, сделаны в домашней обстановке, на них даже присутствует пес Эмили - Коломбо.

На первом фото девушка демонстрирует идеальную фигуру в откровенных трусиках и красном кроп-топе. Коломбо также смотрит в объектив, из-за чего появляется несколько комичный эффект.

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На втором снимке Эмили позирует спиной, демонстрируя фигуру в стрингах. В подписи она чуть потроллила подписчиков:

А на что это смотрит Коломбо, - подписала Эмили.

За несколько часов фото набрало более 1,5 млн. лайков.

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