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Фигуристая Джей Ло эффектно станцевала в блестящих стрингах

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Артистка показала видео с концерта.

Фигуристая Джей Ло эффектно станцевала в блестящих стрингах
Фигуристая Джей Ло эффектно станцевала в блестящих стрингах
instagram.com/jlo

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Певица и актриса 49-летняя Дженнифер Лопес во устроила зажигательные танцы в откровенном наряде. Видео с концерта Джей Ло опубликовала в Инстаграм. Эффектная красотка танцует в блестящем боди и колготах в сетку, подчеркивающих ее "знаменитые" аппетитные ягодицы. Видео удостоилось более чем 6 млн. "лайков".

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Но это далеко не все новости о Дженнифер Лопес - сегодня, 17 июля состоялась презентация трейлера картины "Стриптизерши", в котором она сыграла главную роль. Героиня Джей Ло учит девушек танцевать стриптиз, а впоследствии подбивает на рискованную аферу. В трейлере красотка Джей Ло эффектно танцует на пилоне. Картина выйдет на экраны в сентябре этого года.

Ранее мы писали, что Кайли Дженнер засветила аппетитные формы в бикини. 

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Теги: Дженнифер Лопес, стриптизерша, премьера фильма
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Источник: IVONA bigmir)net

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