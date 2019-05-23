Деми Роуз сфотографировалась в наряде, который подчеркнул ее пышные формы .

"Скажут, что фотошоп": Британская модель поделилась горячими фото instagram.com/demirosemawby

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Британская манекенщица 24-летняя Деми Роуз, которая является настоящей любимицей публики и на которую в Инстаграм подписаны 9,2 млн. человек, поделилась новыми горячими фото. В Инстаграм девушка выставила кадры в кроп-топе в горошек и откровенных трусиках.

Улыбнись при каждом удобном случае. Не потому, что жизнь легкая, совершенная или именно такая, как вы ожидали, а потому, что вы решили быть счастливыми и благодарными за все хорошее, что у вас есть,❤️ - подписала Роуз.

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К слову, Деми всегда подчеркивает свои “не традиционно модельные“ параметры - девушка гордится пышными ягодицами и большой грудью.

Так, недавно Деми поделилась видео, где показала ягодицы во всей красе.

А ведь скажут, что фотошоп, - подписала знаменитость.

Кроме всего прочего, Деми Роуз можно смело назвать “королевой купальников“ в Инстаграм - девушка регулярно постит фото в откровенных и очень ярких бикини и монокини.

Ранее мы писали, что Кайли Дженнер засветила пышные формы в бикини.