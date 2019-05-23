Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

"Скажут, что фотошоп": Британская модель поделилась горячими фото

Комментариев: 2
Деми Роуз сфотографировалась в наряде, который подчеркнул ее пышные формы .

"Скажут, что фотошоп": Британская модель поделилась горячими фото
instagram.com/demirosemawby

Читай также: “Как Барби“: Леся Никитюк покорила поклонников новым образом

Британская манекенщица 24-летняя Деми Роуз, которая является настоящей любимицей публики и на которую в Инстаграм подписаны 9,2 млн. человек, поделилась новыми горячими фото. В Инстаграм девушка выставила кадры в кроп-топе в горошек и откровенных трусиках.

Улыбнись при каждом удобном случае. Не потому, что жизнь легкая, совершенная или именно такая, как вы ожидали, а потому, что вы решили быть счастливыми и благодарными за все хорошее, что у вас есть,❤️ - подписала Роуз.

Читай также: ТОП-15 самых красивых пляжей мира

К слову, Деми всегда подчеркивает свои “не традиционно модельные“ параметры - девушка гордится пышными ягодицами и большой грудью.

Так, недавно Деми поделилась видео, где показала ягодицы во всей красе.

А ведь скажут, что фотошоп, - подписала знаменитость.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Haters will say it’s Photoshop 🎥 @brendanforbes

Публикация от Demi Rose (@demirosemawby)

Кроме всего прочего, Деми Роуз можно смело назвать “королевой купальников“ в Инстаграм - девушка регулярно постит фото в откровенных и очень ярких бикини и монокини. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

🎀💕

Публикация от Demi Rose (@demirosemawby)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

💧💧💧

Публикация от Demi Rose (@demirosemawby)

Ранее мы писали, что Кайли Дженнер засветила пышные формы в бикини. 

Поделись:
Теги: Деми Роуз, фото в купальниках
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivona bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (2)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Отсортировать по дате Вниз
trgvm1    17.07.2019, 16:30
Оценка:  0
trgvm1
хорошаааааааааааааааааааааааааааа ааааааааа
trgvm1    17.07.2019, 16:30
Оценка:  0
trgvm1
ухххххххххххххххххххх ахххххххххххххххххххххххххххххххх ххххххххххххх
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь