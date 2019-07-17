Певица продолжает примерять яркие корейские наряды .

Надя Дорофеева покорила Сеть в образе стильного джедая instagram.com/nadyadorofeeva

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Певица Надя Дорофеева, которая частенько балует фанатов снимками в ярких нарядах корейских дизайнеров, показала еще один необычный образ. В Инстаграм звезда опубликовала снимок в коротком полосатом сарафане с открытыми плечами. “Изюминкой“ образа стал голубой светящийся “меч джедая“ (джедаи - рыцари-миротворцы в космической эпопее “Звездные войны“ - прим. ред.).

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Поклонники похвалили образ и подыграли Наде, переделав ее имя под персонажей известной киносаги.

Необычно и круто😍🔥

Самая красивая стража во всей вселенной😍

Доро Фейдер😂♥️

Дартфеева😂💚

Тогда наша вселенная в самых надёжных руках 😂😂

Такая необычная😍😍😍 Похожа на эльфика😊, - написали в Сети.

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