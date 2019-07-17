Надя Дорофеева покорила Сеть в образе стильного джедая
Певица продолжает примерять яркие корейские наряды .
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Певица Надя Дорофеева, которая частенько балует фанатов снимками в ярких нарядах корейских дизайнеров, показала еще один необычный образ. В Инстаграм звезда опубликовала снимок в коротком полосатом сарафане с открытыми плечами. “Изюминкой“ образа стал голубой светящийся “меч джедая“ (джедаи - рыцари-миротворцы в космической эпопее “Звездные войны“ - прим. ред.).
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Поклонники похвалили образ и подыграли Наде, переделав ее имя под персонажей известной киносаги.
- Необычно и круто😍🔥
- Самая красивая стража во всей вселенной😍
- Доро Фейдер😂♥️
- Дартфеева😂💚
- Тогда наша вселенная в самых надёжных руках 😂😂
- Такая необычная😍😍😍 Похожа на эльфика😊, - написали в Сети.
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