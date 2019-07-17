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Надя Дорофеева покорила Сеть в образе стильного джедая

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Певица продолжает примерять яркие корейские наряды .

Надя Дорофеева покорила Сеть в образе стильного джедая
Надя Дорофеева покорила Сеть в образе стильного джедая
instagram.com/nadyadorofeeva

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Певица Надя Дорофеева, которая частенько балует фанатов снимками в ярких нарядах корейских дизайнеров, показала еще один необычный образ. В Инстаграм звезда опубликовала снимок в коротком полосатом сарафане с открытыми плечами. “Изюминкой“ образа стал голубой светящийся “меч джедая“ (джедаи - рыцари-миротворцы в космической эпопее “Звездные войны“ - прим. ред.). 

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Поклонники похвалили образ и подыграли Наде, переделав ее имя под персонажей известной киносаги.

  • Необычно и круто😍🔥 
  • Самая красивая стража во всей вселенной😍
  • Доро Фейдер😂♥️
  • Дартфеева😂💚
  • Тогда наша вселенная в самых надёжных руках 😂😂
  • Такая необычная😍😍😍 Похожа на эльфика😊, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Леся Никитюк покорила поклонников фото в ярком платье.

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Теги: Надя Дорофеева, наряды звезд
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Источник: ivona bigmir)net

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