Оля Полякова заподозрила Ким Кардашьян в плагиате

Украинская певица Оля Полякова сравнила свой образ с образом американской звезды Ким Кардашьян.

Эпатажная украинская исполнительница Оля Полякова продолжает удивлять фанов необычными публикациями в соцсети. Недавно звезда сравнила себя с морковью. А теперь артистка обвинила одну из американских знаменитостей в плагиате ее образа.

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На своей странице в Instagram Полякова опубликовала фотоколлаж, который состоит из двух снимков. Так, на одном из них Оля позирует в черном топе и кожаной оранжевой юбке. А на другом фото запечатлена звезда американского реалити-шоу Ким Кардашьян. Модель одета в оранжевую кофту и кожаную юбку такого же цвета.

В подписи Полякова в шутку написала, что известная светская львица ско копирует ее скопировала ее соблазнительный образ.

“Ну ничего своего не придумают! Ну кто краше?“, - поинтересовалась певица.

Поклонники принялись активно комментировать свежую публикацию украинской артистки.

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“Краше, конечно, Вы. Но не факт, что это Вы за ними не повторяете“, “Не понимаю, что тут одинакового, кроме цвета юбки, который придумали уже давно“, “Ноги можно как у Поляковой, а попу как у Ким“, “Конечно же Оля“, “Нічого спільного“, “Олюшка, ну хватит! Все равно вы самая лучшая и самая красивая!“, “Оля! Зачем вам нужны постоянные сравнения с кем то ....????? Зачем ????“, “Принципиально разные наряды, но Ольге нужно на чём-то выехать;(“, - написали пользователи Сети.

Напомним, ранее дочь Поляковой показала, как проводит время в модельном лагере.