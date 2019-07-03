Оля Полякова спросила у фанов, нравится ли им то, что она стала судьей “Х-фактора“.

"Ну это лучше, чем политика": Оля Полякова восхитила Сеть дерзким мини instagram.com/polyakovamusic

Совсем недавно стало известно, что популярная украинская исполнительница Оля Полякова стала судьей юбилейного сезона вокального шоу “Х-фактор“. Теперь Суперблондинка часто радует фанов эффектными кадрами со съемок.

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Так, на своей странице в Instagram артистка опубликовала фото, на котором предстала в дерзком мини. Полякова примеряла короткое розовое платье со шнуровкой по бокам. Свой образ певица дополнила шляпой бирюзового цвета и туфлями такого же оттенка. Волосы звезда решила собрать в хвост.

В подписи к свежему снимку Оля поинтересовалась у подписчиков, нравится ли им то, что она стала судьей “Х-фактора“.

“А этот как? Вообще как вам идея, что я судья Х-фактор?“ - спросила Оля Полякова.

Поклонники оставили множество комментариев, в которых поделились своими мнениями об участие Поляковой в шоу.

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“Ну это лучше, чем политика“, “Мне очень нравится фото, думаю в этот раз состав жюри бомбезный!“, “Очень крутая идея, но я хотела чтобы ты была в голосе країни. Желательно с Данчиком Баланчиком, рейтинги бы взорвались“, “Судья с голосом - это самое то“, “все супер, и вы супер, и х фактор теперь супер!))“, “одна из сильнейших судей,я уверена!“, “ради Вас стоит смотреть хфактор“, “Круто, ви досвідчена і розумна жінка“, “Отлично. Самая справедливая судья!“, “С вами Хфактор будет интересно смотреть)“, - написали в комментариях.

Напомним, ранее двойники Поляковой и Винника рассказали, сколько зарабатывают.