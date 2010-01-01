"X-фактор 10": названы имена судей юбилейного сезона шоу

Осенью на СТБ стартует десятый сезон вокального проекта "X-фактор".

14 сентября в эфире СТБ стартует 10 сезон легендарного вокального шоу “Х-фактор“. Этот сезон будет особенным в истории проекта и соберет на свой день рождения рекордное количество звезд.

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Впервые место за столом жюри “Х-фактора“ займет мировая звезда, итальянский тенор, которому аплодируют самые престижные оперные залы мира и чей гастрольный график расписан на год вперед - Алессандро Сафина. Вместе с ним судьями праздничного сезона стали: поп-дива украинской сцены Оля Полякова, артист и композитор Андрей Данилко, а также супер популярная красотка, артистка, чье имя прославляет Украину на мировых красных дорожках и премиях, cosmopolitan girl NK|Настя Каменских.

Ведущей 10-го сезона стала известная украинская актриса и телеведущая Даша Трегубова.

Судьи и ведущая 10 сезона Х-фактора пресс-служба

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Поздравить легендарное шоу с днем рождения спешат зарубежные и украинские топ-артисты, среди которых обязательно будут те, чья звезда зажглась благодаря “Х-фактору“: Олег Винник, Игорь Кондратюк, Ната Жижченко (ONUKA), Евгений Филатов (The Maneken), Melovin, Сергей Бабкин, Наталья Могилевская, София Ротару, ALEKSEEV, группа "БEZ ОБМЕЖЕНЬ", Нино Катамадзе, Алан Бадоев, KAZKA, НеАнгелы, Сергей Пархоменко “Серега а.к.а Полиграф Шарикоff“, Оля Горбачева и другие.

“Мы гордимся тем, что с первого сезона украинский “Х-фактор“ - это место, где рождается легенда. Поэтому его десятый день рождения будет особенным для зрителей и настоящим вызовом для нас. Этой осенью здесь соберется наибольшее количество звезд за всю историю проекта - артисты, в которых точно есть свой х-фактор, что привел их к успеху. Впервые этап кастингов украинского “Х-фактора“ превратится в звездный челлендж - наша четверка судей получила возможность передать свое место за столом жюри тем коллегам по шоу-бизнесу, кто точно знает, какой х-фактор необходим для успешной музыкальной карьеры. Еще больше звезд поздравят проект теплыми пожеланиями и яркими выступлениями во время прямых эфиров. А финал, во время которого страна узнает имя победителя десятого сезона, станет незабываемым предновогодним подарком для всех зрителей. Этой осенью здесь будут все“, - интригует руководитель проекта “Х-фактор“ Елена Романенко.

Напомним, ранее Продюсер “Танців з зірками“ заинтриговал изменениями в третьем сезоне проекта.