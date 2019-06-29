Дочь Поляковой показала, как проводит время в модельном лагере

Старшая дочь Оли Полякой сейчас находится в летнем лагере Аллы Костромичевой.

Старшая дочь популярной украинской исполнительницы Оли Поляковой, Мария недавно отправилась в Грецию, где совмещает отдых и учебу в модельной школе Аллы Костромичевой.

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На днях 14-летняя Маша решила показать подписчикам, как проводит время вместе с другими ученицами. На своей страничке в Instagram юная красотка разместила кадр в компании подружек. На фото начинающие модели позируют на пляже.

На снимках девочки запечатлены в коротких шортах и белых футболах с надписью на английском языке “Беги быстрее на каблуках“.

“Ребята, хочу вам рассказать о лагере, тут вы 100% похудеете и приведете себя в тонус, научитесь позировать на камеру, дефилировать, развить актерское мастерство, а так как я еду туда еще на неделю только в Киев то вы можете присоединиться и удостовериться в правдивости моих заявлений“, - поделилась Маша Полякова.

Напомним, ранее дочка Поляковой засветилась в купальнике украинского бренда.