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Дочь Поляковой показала, как проводит время в модельном лагере

Комментариев: 5
Старшая дочь Оли Полякой сейчас находится в летнем лагере Аллы Костромичевой.
Дочь Поляковой показала, как проводит время в модельном лагере
Дочь Поляковой показала, как проводит время в модельном лагере
instagram.com/mashapolyakova

Старшая дочь популярной украинской исполнительницы Оли Поляковой, Мария недавно отправилась в Грецию, где совмещает отдых и учебу в модельной школе Аллы Костромичевой.

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На днях 14-летняя Маша решила показать подписчикам, как проводит время вместе с другими ученицами. На своей страничке в Instagram юная красотка  разместила кадр в компании подружек. На фото начинающие модели позируют на пляже.

На снимках девочки запечатлены в коротких шортах и белых футболах с надписью на английском языке “Беги быстрее на каблуках“.

“Ребята, хочу вам рассказать о лагере, тут вы 100% похудеете и приведете себя в тонус, научитесь позировать на камеру, дефилировать, развить актерское мастерство, а так как я еду туда еще на неделю только в Киев то вы можете присоединиться и удостовериться в правдивости моих заявлений“, - поделилась Маша Полякова.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

А вы были уже в лагере?

Допис, поширений Maria Polyakova (@mashapolyakova)

Напомним, ранее дочка Поляковой засветилась в купальнике украинского бренда.

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Теги: Маша Полякова, Оля Полякова
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Источник: Ivona.bigmir.net

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Комментариев (5)
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Sancho-s    01.07.2019, 16:04
Оценка:  +1
Sancho-s
А зачем нам это?
Sancho-s    01.07.2019, 16:05
Оценка:  +1
Sancho-s
я ведь не хочу ребёнка критиковать и обижать, так зачем мать её выставляет и процирует читателей?
Sancho-s    01.07.2019, 16:05
Оценка:  +1
Sancho-s
провоцирует
GreenPeace!    01.07.2019, 15:58
Оценка:  +1
GreenPeace!
уродина, конечно, но стилисты и деньги, сделают ВСЕ.
pусский  (аноним)  01.07.2019, 15:26
Оценка:  +1
pусский
Бля, Машка из них самая страшная!
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