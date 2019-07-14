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Сравнила себя с овощем: Оля Полякова забавно потроллила саму себя

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Певица Оля Полякова поинтересовалась у подписчиков, кто выглядит краше: она или морковь.
Сравнила себя с овощем: Оля Полякова забавно потроллила саму себя
Сравнила себя с овощем: Оля Полякова забавно потроллила саму себя
instagram.com/polyakovamusic

Популярная украинская исполнительница Оля Полякова продолжает удивлять фанов новыми публикациями в соцсети. Недавно артистка предложила подписчикам выяснить, кто выглядит лучше: она или морковь.

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Так, на своей странице в Instagram звезда опубликовала коллаж из двух кадров. На первом позирует она сама в коротком черном топе и кожаной юбке оранжевого цвета. А на втором фото Полякова показала морковь в подобной позе. 

В описании к свежей публикации певица предложила подписчикам выбрать лучшее фото. 

“Итак конкурс! Кто краше?“, - шуточно подписала коллаж Оля Полякова.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Итак конкурс! Кто краше?😂

Допис, поширений Оля Полякова (@polyakovamusic)

Подписчики оценили чувство юмора артистки. Одни засыпали Оля Полякову комплиментами в комментариях, а другие же заявили, что им больше понравилась морковь.

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“В Полякової більше плюсів: вона корисна не лише для зору, але і для слуху)“, “Такі почуття гумору - це найкраще, що може бути в людині“, “Морковка конечно поярче смотрится, много красок и более обнажена, но ноги немного симметричны, поэтому Оля“, “Как минимум в моркови больше витаминов:)“, “Любовь-Морковь) альтернативная обложка сингла“, “Морква краще“, - написали пользователи Сети.

Напомним, ранее дочь Поляковой показала, как проводит время в модельном лагере.

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Теги: Оля Полякова
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Источник: Ivona.bigmir.net

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