Ведущая примерила очки, как у MARUV.

"Держите меня семеро!": Леся Никитюк похвасталась образами в стильных очках instagram.com/lesia_nikituk

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Популярная телеведущая Леся Никитюк прогулялась по DutyFree в киевском аэропорту Жуляны, примерив стильные сумочки и солнцезащитные очки. Фото своих "экспериментов" со стилем Леся выставила в Инстаграм. Ведущая позирует в трех необычных моделях очков - с широкой красной оправой, со стеклами-бабочками, а также в очках с круглыми стеклами, украшенными жемчужинами. Примечательно, что третью модель предпочла для пляжного отдыха и украинская певица MARUV.

Девушки это рай, недавно была в новом крыле аэропорта Жуляны!

Держите меня семеро 🙈тут тааак огромный бутик и тааак выбор! Сумки, духи, очки, косметика и все это в одном месте. А самое главное это бренды, которых не найти в Украине.

Как вам ?? - написала Никитюк.

Ранее мы писали, что Леся Никитюк засветила длинные ножки в Сорренто.