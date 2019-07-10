"Держите меня семеро!": Леся Никитюк похвасталась образами в стильных очках
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Популярная телеведущая Леся Никитюк прогулялась по DutyFree в киевском аэропорту Жуляны, примерив стильные сумочки и солнцезащитные очки. Фото своих "экспериментов" со стилем Леся выставила в Инстаграм. Ведущая позирует в трех необычных моделях очков - с широкой красной оправой, со стеклами-бабочками, а также в очках с круглыми стеклами, украшенными жемчужинами. Примечательно, что третью модель предпочла для пляжного отдыха и украинская певица MARUV.
Девушки это рай, недавно была в новом крыле аэропорта Жуляны!
Держите меня семеро 🙈тут тааак огромный бутик и тааак выбор! Сумки, духи, очки, косметика и все это в одном месте. А самое главное это бренды, которых не найти в Украине.
Как вам ?? - написала Никитюк.
Дівчата це рай, нещодавно була в новому крилі аеропорта Жуляни! Держіть мене семеро 🙈тут тааакий величезний бутік і тааакий вибір! Сумки,парфуми, окуляри, косметика і все це в одному місці. А найголовніше це бренди, яких не знайти в Україні. Як вам?? 1,2,3 голосуйте в коментах!! #DutyFree #DutyFreeKyiv #DutyFreeZhulyany #посолDutyFreeЛеся
Ранее мы писали, что Леся Никитюк засветила длинные ножки в Сорренто.
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