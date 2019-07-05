"Какие ноги!": Леся Никитюк очаровала сеть фотографиями из Сорренто

Ведущая поделилась новыми фотографиями с отдыха.

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Популярная ведущая Леся Никитюк, которая забавно поздравила Регину Тодоренко со свадьбой, показала, как проводит время в Сорренто. Звезда опубликовала нежные фото с террасы прибрежного ресторана, на фоне знаменитого Везувия.

Новыми снимками Леся Никитюк поделилась в Инстаграм.

Для выхода ведущая выбрала простое белое платье с открытыми плечами, а на голову повязала платок. Дополнила свой образ Никитюк стильными солнцезащитными очками.

Фолловеры не смогли остаться равнодушными к такой красоте и засыпали девушку комментариями. Некоторые отметили, что звезде идут короткие платье, которые открывают ее ноги. "Красота", "Ноги великолепны", "Леся, вы Богиня", - пишут подписчики Никитюк в комментариях.

Напомним, что на днях Леся Никитюк в купальнике устроила жаркую фотосессию в Италии.