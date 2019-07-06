Регина Тодоренко шокировала подробностями свадьбы: видео

Певица поделилась с фанатами волнением перед походом к алтарю.

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Во вторник, 3 июля, в Италии состоялась свадьба Регины Тодоренко и Влада Топалова. Пара расписалась в октябре прошлого года, но только спустя восемь месяцев они устроили пышный праздник в романтическом месте. Сегодня знаменитость решила поделиться с поклонниками своими переживаниями, которые испытывала перед походом к алтарю.

В своем Instagram Тодоренко опубликовала забавное видео, где изображает предсвадебное волнение.

На этом видео запечатлены все стадии дебилизма, которые испытывает женщина, будучи невестой, готовясь к торжеству, - подписала пост Регина.

Она добавила, что не понимает, откуда взялась такая реакция.

Буквально за пару часов до церемонии начинается психоз и полное расщепление личности (привет, Билли Миллиган): все валится из рук, хочется плакать и смеяться одновременно, хочется пить и выпивать, в какой-то момент все раздражает, и вот ты закрываешься в туалете одна, смотришь на себя в зеркало и думаешь: “Емае, я - невеста“ и холодный пот проступает на лбу, - поделилась с фанами Тодоренко.

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