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"Такой же счастливой видела тебя в 2015": Никитюк забавно поздравила Тодоренко

Комментариев: 4
Ведущая показала в чем пришла к Регине Тодоренко на свадьбу.

"Такой же счастливой видела тебя в 2015": Никитюк забавно поздравила Тодоренко
instagram.com/lesia_nikituk

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Популярная ведущая Леся Никитюк засветилась в необычном наряде на свадьбе подруги, с которой она некогда вела тревел-шоу “Орел и решка“ Регины Тодоренко. Напомним, что церемония состоялась вчера, 3 июля, в итальянском городе Сорренто. В Инстаграм Леся добавила фото в “праздничном“ наряде с букетом невесты, который поймала во время традиционного “бросания“. Наряд Никитюк составили короткое закрытое платье с цветочным рисунком и оригинальными рукавами-буфами и белые босоножки на высоком каблуке. Образ дополнила необычная розовая сумочка с синей ручкой. Подпись к фото оказалась не менее оригинальной - поздравляя Регину, подруга вспомнила их общие приключения.

My congratulations 🎉🍾🎈🎊 Останній раз, твої очі так сяяли, коли ми в 2015му купили 10 кг устриць в Намібії😁Будь щаслива, і хай буде здоровий маленький Мі 🥰
P.s. Ах да...я зловила букет( фото в сторіс)🙈😜💐, - написала Никитюк.

Ранее мы писали, что появились первые фото со свадьбы Регина Тодоренко.

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Теги: Леся Никитюк, Регина Тодоренко, свадьба
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Источник: ivona bigmir)net

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Комментариев (4)
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гость  (аноним)  04.07.2019, 15:20
Оценка:  0
гость
Ещё бы, с таким ростом, как у жирафы, и не поймать букет!)
гость  (аноним)  04.07.2019, 15:17
Оценка:  0
гость
тебе не дали, так ты злишься?
не грусти... будет и у тебя праздник...когда-то и тебе кто-то даст...
гость  (аноним)  04.07.2019, 15:05
Оценка:  0
гость
Ну село - селом!))
pусский  (аноним)  04.07.2019, 14:52
Оценка:  -1
pусский
Им есть что вместе вспомнить, на территории в пол-мира жрали, срали и всяким ниггерам давали!
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