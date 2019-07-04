Ведущая показала в чем пришла к Регине Тодоренко на свадьбу.

"Такой же счастливой видела тебя в 2015": Никитюк забавно поздравила Тодоренко instagram.com/lesia_nikituk

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Популярная ведущая Леся Никитюк засветилась в необычном наряде на свадьбе подруги, с которой она некогда вела тревел-шоу “Орел и решка“ Регины Тодоренко. Напомним, что церемония состоялась вчера, 3 июля, в итальянском городе Сорренто. В Инстаграм Леся добавила фото в “праздничном“ наряде с букетом невесты, который поймала во время традиционного “бросания“. Наряд Никитюк составили короткое закрытое платье с цветочным рисунком и оригинальными рукавами-буфами и белые босоножки на высоком каблуке. Образ дополнила необычная розовая сумочка с синей ручкой. Подпись к фото оказалась не менее оригинальной - поздравляя Регину, подруга вспомнила их общие приключения.

My congratulations 🎉🍾🎈🎊 Останній раз, твої очі так сяяли, коли ми в 2015му купили 10 кг устриць в Намібії😁Будь щаслива, і хай буде здоровий маленький Мі 🥰

P.s. Ах да...я зловила букет( фото в сторіс)🙈😜💐, - написала Никитюк.

Ранее мы писали, что появились первые фото со свадьбы Регина Тодоренко.