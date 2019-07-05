Модель пришла в форму всего через 3 месяца после родов.

В мини-бикини с красавцем фотографом: Тина Кунаки покорила Сеть идеальной фигурой instagram.com/tinakunakey

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Супруга звезды французского кино Венсана Касселя, 22-летняя модель Тина Кунаки похвасталась идеальными формами всего через несколько месяцев после родов. В Инстаграм Тина выставила фото в мини-бикини, который подчеркнул ее идеально плоский живот и упругую грудь.

Рядом с Тиной на фото позирует фотограф Виктор Сантьяго, который некогда создал фотосессию обнаженной Тины на 9 месяце беременности.

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Сантьяго позирует в плавках. Супруг модели 52-летний Венсан Кассель под снимком оставил комментарий: "Что это за красавчики?".

Кроме того, Тина добавила кадр с Виктором сделанный в бассейне. На фото они лежат друг у друга на плече и широко улыбаются.

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