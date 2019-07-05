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В мини-бикини с красавцем фотографом: Тина Кунаки покорила Сеть идеальной фигурой

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Модель пришла в форму всего через 3 месяца после родов.

В мини-бикини с красавцем фотографом: Тина Кунаки покорила Сеть идеальной фигурой
В мини-бикини с красавцем фотографом: Тина Кунаки покорила Сеть идеальной фигурой
instagram.com/tinakunakey

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Супруга звезды французского кино Венсана Касселя, 22-летняя модель Тина Кунаки похвасталась идеальными формами всего через несколько месяцев после родов. В Инстаграм Тина выставила фото в мини-бикини, который подчеркнул ее идеально плоский живот и упругую грудь.

Рядом с Тиной на фото позирует фотограф Виктор Сантьяго, который некогда создал фотосессию обнаженной Тины на 9 месяце беременности.

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Сантьяго позирует в плавках. Супруг модели 52-летний Венсан Кассель под снимком оставил комментарий: "Что это за красавчики?".

Кроме того, Тина добавила кадр с Виктором сделанный в бассейне. На фото они лежат друг у друга на плече и широко улыбаются.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Публикация от tina kunakey (@tinakunakey)

Ранее мы писали, что MARUV поделилась пляжным фото.

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Теги: Венсан Кассель, Тина Кунаки, фото в купальнике
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Источник: ivona bigmir)net

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