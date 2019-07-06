Телеведущая Ольга Фреймут поделилась пляжным фото.

"Разве это надо прятать?": Ольга Фреймут похвасталась фигурой в купальнике instagram.com/freimutolia

Популярная телеведущая и писательница Ольга Фреймут редко радует фанатов откровенными фотографиями. Поэтому недавний пляжный снимок звезды вызвал фурор в Сети.

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На днях Ольга сообщила на своей странице в Instagram, что вместе с 13-летней дочерью Златой Митчелл отправилась на отдых на остов Бали, Индонезия. А теперь артистка решила показать подписчикам, как загорает на побережье Индийского океана.

На свежем снимке Фреймут запечатлена в светло-голубом купальнике, стоя босиком на песке. При этом Ольга прикрыла лицо рукой от солнца.

В подписи к яркой фотографии звезда решила поделиться своими рассуждениями о старении.

“Імператриця Австрії Сісі була дуже гарною, іконою стилю. Але в 34 роки заборонила фіксувати себе на портретах. Не хотіла розчаровувати шанувальників обличчям, яке торкається старість. Як я розумію Сісі, але сормитись себе з роками не варто. З віком знаходжу в обличчі нові риси, яких не було в юності. Впевненість, спокій, життєвий досвід. Хіба це треба ховати?“ - написала Ольга Фреймут.

Поклонники ведущей пришли в восторг от ее новой публикации. Многие в комментариях заверили Ольгу, что у нее очень красивая фигура.

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“Олечка,Вы такая прекрасная и классная,Вы знаете об этом?“, “Какая красотка! И фигура, как у двадцатилетней“, “Як 16-річна дівчинка! Супер!“, “Вы отлично выглядите“, “С такой естественной красотой и прятать нечего!“, “Вам нiчого приховувати, адже Ви бездоганна!“, “Прекрасна фігура, мами трьох“, - написали подписчики Фреймут.

Напомним, что ранее Ольга Фреймут вместе с сестрой снялась в фотосессии для известного глянца.