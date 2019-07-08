Певица отдыхает в пятизвездочном отеле в Турции.

MARUV похвасталась кадрами шикарного морского отдыха instagram.com/maruvofficial

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Эпатажная украинская исполнительница MARUV в очередной раз отправилась на пляжный отдых. В Инстаграм певица поделилась фото шикарного турецкого отеля и выставила снимок в купальнике. Для летнего релакса артистка выбрала 5-звездочный отель Rixos Premium Tekirova в турецком Кемере. На сайте гостиницы сказано, что ночь проживания в этот период в номере “стандарт“ с видом на горы стоит 10,9 тыс. грн., а такой же номер с видом на море - стоит на 600 грн. дороже.

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На пляжном снимке около бассейна MARUV позирует в темном бикини и оригинальной шляпке.

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Ранее мы писали, что певица-трансгендер Зианджа поделилась летними снимками.