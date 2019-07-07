Оля Цибульская в откровенном наряде обратилась к выпускникам

Певица Оля Цибульская опубликовала пикантное фото с ванной и рассказала об одном из самых безопасных наркотиков.

Известная украинская исполнительница и ведущая Оля Цибульская в последнее время все чаще радует поклонников откровенными кадрами в Сети.

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Так, недавно на своей странице в Instagram артистка опубликовала интимное селфи с ванной. Она сфотографировала себя в зеркале. На снимке девушка запечатлена в серебристом боди и красных чулках, при этом звезда продемонстрировала полностью обнаженные ягодицы.

В описании к горячему кадру Цибульская обратилась к выпускникам, которые планируют стать артистами. Звезда заявила, что сцена – это один из самых безопасных наркотиков. Также Оля рассказала, что на сцене нужно прожить все смертные грехи, чтобы зритель почувствовал себя святым.

“Випускники 2019 відповідаю, бо ви просили. Сцена- один з найбезпечніших наркотиків. Вона лікує все, знімає комплекси, дає відчуття влади, слабкості, любові і ненависті. Часто люди не пробачають легкості і сміливого танцю на краю ризику.Когось сцена скидає, як норовливий бик свого тореро. Багато хто пропав в цьому цунамі. Мало хто вистояв. Це не просто професія. Артистів колись навіть ховали окремо від звичайних людей, бо вважали дуже грішними. Але на сцені ти мусиш прожити всі смертні гріхи, щоб глядач відчув себе святим і живим. А потім година під душем в тиші і знов можеш починати нову історію. Я очищатись. Дякую за #концерт2019. ДумайТЕ чи готовий ти прожити це життя під іменем #артист“, - написала Оля Цибульская.

Напомним, ранее Оля Цибульская призналась, почему не показывает супруга.