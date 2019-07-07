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Оля Цибульская в откровенном наряде обратилась к выпускникам

Комментариев: 6
Певица Оля Цибульская опубликовала пикантное фото с ванной и рассказала об одном из самых безопасных наркотиков.
Оля Цибульская в откровенном наряде обратилась к выпускникам
Оля Цибульская в откровенном наряде обратилась к выпускникам
instagram.com/cybulskaya

Известная украинская исполнительница и ведущая Оля Цибульская в последнее время все чаще радует поклонников откровенными кадрами в Сети.

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Так, недавно на своей странице в Instagram артистка опубликовала интимное селфи с ванной. Она сфотографировала себя в зеркале. На снимке девушка запечатлена в серебристом боди и красных чулках, при этом звезда продемонстрировала полностью обнаженные ягодицы.

В описании к горячему кадру Цибульская обратилась к выпускникам, которые планируют стать артистами. Звезда заявила, что сцена – это один из самых безопасных наркотиков. Также Оля рассказала, что на сцене нужно прожить все смертные грехи, чтобы зритель почувствовал себя святым.

“Випускники 2019 відповідаю, бо ви просили. Сцена- один з найбезпечніших наркотиків. Вона лікує все, знімає комплекси, дає відчуття влади, слабкості, любові і ненависті. Часто люди не пробачають легкості і сміливого танцю на краю ризику.Когось сцена скидає, як норовливий бик свого тореро. Багато хто пропав в цьому цунамі. Мало хто вистояв. Це не просто професія. Артистів колись навіть ховали окремо від звичайних людей, бо вважали дуже грішними. Але на сцені ти мусиш прожити всі смертні гріхи, щоб глядач відчув себе святим і живим. А потім година під душем в тиші і знов можеш починати нову історію. Я очищатись. Дякую за #концерт2019.  ДумайТЕ чи готовий ти прожити це життя під іменем #артист“, - написала Оля Цибульская.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Випускники #випускники2019 відповідаю, бо ви просили 🤘🏻🗣Сцена- один з найбезпечніших наркотиків 🧨Вона лікує все, знімає комплекси, дає відчуття влади, слабкості, любові і ненависті🗝Часто люди не пробачають легкості і сміливого танцю на краю ризику.🎈Когось сцена скидає, як норовливий бик свого тореро🐂⛔️Багато хто пропав в цьому цунамі🎤🌪Мало хто вистояв.💯Це не просто професія💨Артистів колись навіть ховали окремо від звичайних людей, бо вважали дуже грішними.💧Але на сцені ти мусиш прожити всі смертні гріхи, щоб глядач відчув себе святим і живим 🕊А потім година під душем в тиші і знов можеш починати нову історію. 💔Я очищатись. Дякую за #концерт2019 🙏 ДумайТЕ чи готовий ти прожити це життя під іменем #артист 🔥 #професії #питаннявідповідь

Допис, поширений Оля Цибульська (@cybulskaya)

Напомним, ранее Оля Цибульская призналась, почему не показывает супруга.

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Теги: Оля Цибульская
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Источник: Ivona.bigmir.net

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Комментариев (6)
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Осталось 600 символов
Отсортировать по дате Вниз
гость  (аноним)  09.07.2019, 11:46
Оценка:  +8
гость
Радивиловская бычка!
ИИИИИИИИИИ    09.07.2019, 08:59
Оценка:  +7
ИИИИИИИИИИ
А голая срака к чему?
гость  (аноним)  08.07.2019, 15:45
Оценка:  +8
гость
Тупая рагулица с обвисшими сиськами!
Orzy    08.07.2019, 15:23
Оценка:  -7
Orzy
я бы вдул.
trgvm1    08.07.2019, 14:56
Оценка:  -6
trgvm1
жопа у нее классная
гость  (аноним)  08.07.2019, 13:45
Оценка:  +9
гость
Хyйня целлюлитная. Ебaло жесть.
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