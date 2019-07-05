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Певица-трансгендер Зианджа похвасталась новым имиджем на летних фото

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Артистка, которая раньше была Борисом Апрелем, показала кадры с отдыха.

Певица-трансгендер Зианджа похвасталась новым имиджем на летних фото
Певица-трансгендер Зианджа похвасталась новым имиджем на летних фото
instagram.com/ziandzaofficial

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Певица-трансгендер Зианджа, которая раньше была известна как Борис Апрель, после долгого перерыва опубликовала новые снимки. В Инстаграм она выставила два ярких летних фото, на которых видны перемены во внешности артистки. Вместо рыжего каре, которое Зианджа носила после участия в шоу "Голос страны" в 2018-м, - звезда предпочла более светлый - блондинистый тон и рваную укороченную прическу. 

На первом фото Зианджа позирует с букетом ярких полевых цветов.


Пятничное спокойствие, - написала певица.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I missed you 😘

Публикация от Зианджа (@ziasphere)

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На втором фото певица позирует, сидя на песке с прикрытыми глазами. На ней - светло-сиреневый сарафан с асимметричным рисунком и ярко-оранжевая кофта.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

🌊

Публикация от Зианджа (@ziasphere)

Подписчики отметили, что на обеих фотографиях Зи выглядит женственно и очень нежно и романтично.

Ранее мы писали, что Зианджа рассказала, как ее отец отреагировал на смену пола.

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Теги: Зианджа, Борис Апрель, отдых
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Источник: ivona bigmir)net

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Комментариев (1)
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zadneprohodchik    08.07.2019, 09:43
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