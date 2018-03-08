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Зианджа рассказала о своем поклоннике

Комментариев: 10
Зианджа проведет 8 Марта на свидании.
Зианджа рассказала о своем поклоннике (фото)
Зианджа рассказала о своем поклоннике (фото)
пресс-служба канала 1+1

Накануне праздника весны экс-Борис Апрель Зианджа, которая вызвала настоящий фурор на «слепых прослушиваниях» проекта «Голос країни-8» на телеканале «1+1», поделилась своими планами на 8 марта:

Я хотела провести выходной в студии звукозаписи, в которой работаю над своим дебютным синглом. Но вынуждена изменить планы в связи с приглашением на свидание от красивого мужчины, который ждал встречи со мной восемь месяцев. Вообще, праздничное настроение должно быть как можно чаще и без повода.

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Сейчас девушка-трансгендер активно готовится к следующему этапу проекта «вокальные бои», по правилам которого звездные тренеры сформируют из своих участников дуэты для выступления на сцене. Выйти победителем из «вокального боя» и продолжить участие в «Голосі країни» сможет только один участник, другого вокалиста наставники смогут «украсть».

 

Зианджа фото
Зианджа фото
пресс-служба канала 1+1

 

Напомним, что на «слепых прослушиваниях» Зианджа своим исполнением песни «Smashed into you» популярной американской певицы Beyonce развернула все четыре тренерские кресла, но звездным наставником выбрала Потапа.

Видео можно посмотреть здесь:

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Отметим, что в «Голосі країни -8» новые жесткие правила: участник, который не смог развернуть ни одного тренерского кресла, будет вынужден без общения со звездными тренерами покинуть сцену. Также одним из нововведений сезона стал специальный лифт, на котором вокалисты поднимаются на сцену. Кроме того, в «Голосі країни-8» приняло участие рекордное количество звездных участников: певица Злата Огневич, олимпийская чемпионка по вольной борьбе Ирина Мерлени, участница «Танців з зірками» и украинская артистка Камалия, певица Ирина Федишин, участник «Танців з зірками» и актер Юрий Ткач и экс-Борис Апрель Зианджа. Ведущими проекта стали Юрий Горбунов и Катя Осадчая, ведущим бэкстейджа - Артем Гагарин.

Смотрите восьмой сезон «Голосу країни», звездными тренерами которого стали Сергей Бабкин, Джамала, Потап и Тина Кароль, каждое воскресенеье в 21:00 на телеканале «1+1».

Напомним также, что ранее мы публиковали материал о том, как мошенники используют популярность Дмитрия Комарова. Подробности по ссылке.

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Теги: голос країни 8, голос країни 8 зианджа, Зианджа, 8 Марта, фото
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Источник: ivona bigmir)net, пресс-служба телеканала "1+1"

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Комментариев (10)
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гость  (аноним)  08.03.2018, 22:56
Оценка:  0
гость
Зачем это знать людям?
Ыыы    08.03.2018, 22:47
Оценка:  +1
Ыыы
Мне одному кажется что когда это был Борис Апрель - была баба посимпатичней?
Nothern_Angel    08.03.2018, 21:53
Оценка:  +1
Nothern_Angel
Будте толерантней... Его (ее) для того вам и показывают, что бы привыкали. Но лично мне одинаково - красота мира в разнообразии.
Opppppz    08.03.2018, 22:39
Оценка:  -1
Opppppz
Называй все своими именами - ЭТО.
Путин  (аноним)  08.03.2018, 21:41
Оценка:  +1
Путин
Она скоро выйдет за меня замуж)))).
ШоколаднийЦар    08.03.2018, 20:59
Оценка:  0
ШоколаднийЦар
Поклонника этого зовут Пётр...
Олег Ляшко  (аноним)  08.03.2018, 20:43
Оценка:  0
Олег Ляшко
Так, Боря мой!
гость  (аноним)  08.03.2018, 20:18
Оценка:  -1
гость
Кто у этого мерзкого nидора поклонник? Козловский?
гость  (аноним)  08.03.2018, 19:48
Оценка:  -1
гость
У.й.о.б.и.щ.е
pусский  (аноним)  08.03.2018, 17:41
Оценка:  +1
pусский
Процентов 80, что этот "красивый мужчина" - Олег Ляшко, ему пора создавать семью!
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