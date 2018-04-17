Зианджа отреагировала на свой уход из "Голосу країни 8"

Зианджа была одной из самых обсуждаемых участников шоу "Голос країни 8".

Певица Зианджа в 12-м выпуске шоу "Голос країни 8" покинула проект. А она наделала шуму в проекте из-за своей позиции и новости о смене пола.

Читайте также: Джамала впервые вышла в свет после рождения ребенка

Зиандже пришлось покинуть проект во время первого прямого эфира "Голосу країни". Но отреагировала она на это довольно спокойно.

Зианджа прокомментировала свой уход. Певица считает, что это только на пользу. Об этом она написала в посте в Instagram Stories:

Зианджа сторис фото instagram.com/ziasphere

Напомним, Кончита Вурст призналась, что у нее ВИЧ. Победительница Евровидения 2014 сделала заявление из-за угроз бывшего парня. Подробности читайте по ссылке.