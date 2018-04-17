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Зианджа отреагировала на свой уход из "Голосу країни 8"

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Зианджа была одной из самых обсуждаемых участников шоу "Голос країни 8".
Зианджа прокомментировала свой уход из Голосу країни 8
Зианджа прокомментировала свой уход из Голосу країни 8
instagram.com/ziasphere

Певица Зианджа в 12-м выпуске шоу "Голос країни 8" покинула проект. А она наделала шуму в проекте из-за своей позиции и новости о смене пола.

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Зиандже пришлось покинуть проект во время первого прямого эфира "Голосу країни". Но отреагировала она на это довольно спокойно.

Зианджа прокомментировала свой уход. Певица считает, что это только на пользу. Об этом она написала в посте в Instagram Stories:

Зианджа сторис фото
Зианджа сторис фото
instagram.com/ziasphere

Напомним, Кончита Вурст призналась, что у нее ВИЧ. Победительница Евровидения 2014 сделала заявление из-за угроз бывшего парня. Подробности читайте по ссылке.

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Теги: зианджа, зианджа голос країни 8, певица зианджа, реакция, инстаграм, сторис, пост, соцсети
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Источник: ivona bigmir)net

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Комментариев (1)
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фу  (аноним)  17.04.2018, 14:48
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