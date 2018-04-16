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Кончита Вурст призналась, что ВИЧ-инфицирована

Комментариев: 9
Певица Кончита Вурст написала пост-признание в соцсети.
Кончита Вурст ВИЧ-положительная
Кончита Вурст ВИЧ-положительная
instagram.com/conchitawurst

Победительница Евровидения 2014 Кончита Вурст призналась, что ВИЧ-инфицирована уже много лет, но разглашать эту информацию не собиралась. К такому решению ее подтолкнул бывший возлюбленный, который угрожал певице обнародовать ее диагноз.

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О том, что ВИЧ-инфицирована, Кончита Вурст сообщила лично на своей странице в Instagram. Как утверждает артистка, этой информацией она делилась с сексуальными партнерами и не хотела придавать ее широкой огласке:

Я ВИЧ-инфицирована уже много лет, что, на самом деле, не имеет никакого отношения к общественности, но бывший парень угрожает мне обнародовать эту информацию, и я не позволю кому-нибудь напугать меня и повлиять на свою жизнь.

 

Кончита Вурст фото
Кончита Вурст фото
instagram.com/conchitawurst

 

Кончита Вурст добавила, что все это время проходит лечение, а семья и друзья поддерживают артистку:

Я прохожу непрерывное лечение уже много лет. Я не хотела публично говорить об этом. Моя семья, которая с самого первого дня знала обо всем, поддерживала меня безоговорочно. Точно так же мои друзья уже давно знают об этом и общаются со мной непредвзято, чего я хотела бы пожелать всем и каждому.

Моим поклонникам: я здорова, я сильнее, мотивирована и свободна. Благодарю вас за поддержку!

Напомним, вышел официальный саундтрек Евровидения 2018, который можно послушать по ссылке.

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Теги: Кончита Вурст, певица, ВИЧ, инфекция, признание, соцсети, пост, фото
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Источник: ivona bigmir)net

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Комментариев (10)
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Хочу петеньку  (аноним)  16.04.2018, 11:33
Оценка:  0
Хочу петеньку
Петенька хочу трахнуть твой волосатый пуканчик, чтобы моя писечка стала коричневой от твоих какашек.
петенька  (аноним)  16.04.2018, 11:24
Оценка:  0
петенька
А кто такие "пирсы" ?
гость  (аноним)  16.04.2018, 11:08
Оценка:  -1
гость
Типичная больезнь для пирсов и жидов )! природа сама их уничтожает ... это хорошо..!
петенька  (аноним)  16.04.2018, 11:08
Оценка:  0
петенька
Хочу его гнойный пуканчик! Слава нашему эуропэйскому хэрою!
knev    16.04.2018, 11:05
Оценка:  0
knev
Не дай БОГ поймать такую заразу! Я ей сочувствую.
петенька  (аноним)  16.04.2018, 11:00
Оценка:  0
петенька
Ах, как жаль, вот что значит не предохраняться в пуканчик!
Fon_Pascha    16.04.2018, 10:56
Оценка:  -1
Fon_Pascha
Бог шельму метит
sergio76    16.04.2018, 10:43
Оценка:  +4
sergio76
нефиг в жопу долбиться чучело
гость  (аноним)  16.04.2018, 10:35
Оценка:  +4
гость
Оно призналось.....тьфу мля...!!!!! чучело
джеф    16.04.2018, 10:24
Оценка:  +3
джеф
Все это зло
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