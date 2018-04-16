Певица Кончита Вурст написала пост-признание в соцсети.

Победительница Евровидения 2014 Кончита Вурст призналась, что ВИЧ-инфицирована уже много лет, но разглашать эту информацию не собиралась. К такому решению ее подтолкнул бывший возлюбленный, который угрожал певице обнародовать ее диагноз.

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О том, что ВИЧ-инфицирована, Кончита Вурст сообщила лично на своей странице в Instagram. Как утверждает артистка, этой информацией она делилась с сексуальными партнерами и не хотела придавать ее широкой огласке:

Я ВИЧ-инфицирована уже много лет, что, на самом деле, не имеет никакого отношения к общественности, но бывший парень угрожает мне обнародовать эту информацию, и я не позволю кому-нибудь напугать меня и повлиять на свою жизнь.

Кончита Вурст фото instagram.com/conchitawurst

Кончита Вурст добавила, что все это время проходит лечение, а семья и друзья поддерживают артистку:

Я прохожу непрерывное лечение уже много лет. Я не хотела публично говорить об этом. Моя семья, которая с самого первого дня знала обо всем, поддерживала меня безоговорочно. Точно так же мои друзья уже давно знают об этом и общаются со мной непредвзято, чего я хотела бы пожелать всем и каждому. Моим поклонникам: я здорова, я сильнее, мотивирована и свободна. Благодарю вас за поддержку!

Напомним, вышел официальный саундтрек Евровидения 2018, который можно послушать по ссылке.