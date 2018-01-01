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Макс Барских стал триумфатором TOP HIT MUSIC AWARDS 2018

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Песни украинского артиста были самыми популярными в минувшем году.
Макс Барских стал триумфатором TOP HIT MUSIC AWARDS 2018
Макс Барских стал триумфатором TOP HIT MUSIC AWARDS 2018
Кадр из YouTube

Макс Барских удостоился звания «Певца года» и главного хит-мейкера отечественной эстрады. Украинский музыкант одержал победу в номинациях «Самый популярный исполнитель на радио в 2017 году» и «Самый ротируемый трек 2017 года» премии Top Hit Music Awards 2018. 

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Согласно итогам VI музыкального ивента Top Hit Music Awards 2018, в 2017 году песни Макса Барских прозвучали в эфире радиостанций 2 272 436 раз. Первенство принадлежит трекам «Туманы» (с показателем 1 035 041) и «Моя любовь» (с показателем 789 287). 

Отметим, что Барских уже три года подряд занимает лидирующие позиции в турнирной таблице популярных песен всего СНГ и Восточной Европы. 

А недавно певец выпустил клип на песню «Сделай громче», который был снят в столичной подземке. 

Ранее стало известно, что Florence + The Machine впервые за два года выпустили новую песню. Клип можно посмотреть здесь.

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Теги: музыка, шоубиз, Макс Барских
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