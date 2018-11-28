Зианджа рассказала, как оказалась бездомной из-за Наталии Могилевской

Певица Зианджа, которая участвовала в вокальном проекте "Голос країни-8", рассказала, почему в свое время покинула Украину.

Певица-трансгендер Зианджа, которая ранее была известна в Украине как Борис Апрель, вспомнила, как однажды оказалась бездомной.

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Об этом шла речь в ее откровенном интервью проекту “Зе Интервьюер“. Зианджа вспомнила о своем сотрудничестве с украинской певицей Наталией Могилевской и о том, почему в свое время покинула родную страну:

Я уехала в Китай из Украины, потому что здесь мне запрещали самовыражаться. У меня был продюсер-женщина, Наталия Могилевская. У нас с ней началось все хорошо. После “Фабрики звезд“ (Зианджа участвовала во втором сезоне проекте под именем Борис Апрель, - ред.) она взяла меня под свое крыло, у нас было тысячи всяких идей, планов. Мне все нравилось. У нас с ней были отношения сын-мама. Вот такие были отношения. Потому что я нуждалась в родительской опеке, заботе. И она мне это давала эмоционально, и плюс была продюсером.

Но потом у нас все изменилось. Я жила, как птица в клетке, в творческой тюрьме. Я понимала, что мое имя на слуху, но я не могла самовыражаться. У меня были хиты, которые я клала на стол со словами: “Это же крутые песни, почему вы не хотите, чтобы я выпустила их?“. У нее были различные причины постоянно. Как у продюсера. Она не сильно интересовалась моим мнением. Можно так сказать. У нас начались разногласия, ссоры. И в какой-то момент я оказалась бездомной. Потому что мы все оплачивали квартиры за свой счет. А заработные платы были небольшие. В один момент я оказалась на улице, ночевала на лавочке. Это продолжалось дня три.

В конце концов Зиандже удалось уладить ситуацию. Она рассказала, каким образом:

Тогда я поняла, что так невыносимо, мне нужны другие условия. Позвонила и сказала, что приеду ругаться и разносить офис. Потом мне продюсерский центр снял квартиру. И я пришла к выводу, что мне нужно уезжать куда-то, отдохнуть, проветрится и наконец-то зарабатывать. Закрутилось-завертелось. Я через знакомых нашла промоутеров — и у меня случились концерты, я начала нормально зарабатывать, но уже в Китае.

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