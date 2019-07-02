Ольга Фреймут в стильном образе похвасталась отдыхом в Санта-Барбаре

Популярная телеведущая, писательница и издатель Ольга Фреймут очаровала фанов новым образом для заграничной поездки.

Читай также: Ольга Фреймут показала постельное фото и рассказала, как добиться успеха

На своей странице в Instagram звезда опубликовала фото с прогулки по американскому городу Санта-Барбара, что находится в штате Калифорния.

На свежем кадре Фреймут запечатлена в летнем полосатом сарафане на бретельках и босоножках на плетеной танкетке. Свой летний образ ведущая дополнила соломенной шляпой и браслетами. Звезда позирует недалеко от пляжа так, как на заднем фоне можно увидеть раскрытые зонтики и лежаки.

В подписи к снимку Фреймут рассказала о планах своего издательства. Ольга рассказала, что собирается издать три психологические романы Агаты Кристи.

“Я не така, якою бачила себе у мріях. Я лише та, яка все це намріяла...“ Мері Вестмакотт, відома нам як Агата Крісті . Моє видавництво @snowdrop_publishingцієї осені презентує три психологічні романи Мері Вестмакотт. Про любов, стосунки , зраду, розлучення... Агата Крісті була тонким психологом, але ці твори ховала від читачів під іншим іменем. Боялася , що людям, які звикли до її детективів , не сподобається . А вони - шедевральні ! І я так пишаюся , що ми першими переклали їх українською!“, - сообщила Ольга Фреймут.