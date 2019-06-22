Ольга Фреймут показала постельное фото и рассказала, как добиться успеха

Телеведущая Ольга Фреймут поделилась откровенным кадром в соцсети.

Известная телеведущая и писательница Ольга Фреймут редко делиться в соцсетях откровенными снимками. Но на днях звезда решила побаловать фанов постельным фото и рассказать о том, как добиться успеха.

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На своей странице в Instagram артистка опубликовала черно-белый кадр, на котором она запечатлена в белой рубашке, сидя на кровати. На фото Фреймут продемонстрировала свои обнаженные ноги. Автором снимка выступила украинский фэшн-фотограф и режиссер клипов Саша Самсонова.

“Мене запитують , як добитися успіху ? Щодня , при кожній нагоді . Але хіба я знаю ? Успіх у кожного свій. Але завжди ручної роботи“, - написала Ольга Фреймут под фото.

Подписчики оставили множество интересных отзывов под свежей публикацией.

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“Ви така класна! Коли будуть Ваші шоу? Обожнюю спостерігати за Вами“, “Олю! Ви неперевершені!“, “Хоч одна людина сказала правду. А не почала тренінг на цю тему“, “Неймовірна, просто голівудська зірка! Вчора переглядала перший сезон шоу „Хто зверху?“. Скажу Вам чесно, з плином часу Ви стаєте все чарівнішою, такою жіночною, з блиском щастя і кохання в очах! Захоплююся Вами!“, “Я заметила, что любой успех зависит в первую очередь от уверенности в себе, никак не от ума, внешности, таланта и. т. д. Любой человек все может при желании“, “Правильно определили успех“, “Согласна с Вами, успех у каждого свой“,

Напомним, что ранее Ольга Фреймут вместе с сестрой снялась в фотосессии для известного глянца.