Телеведущая Ольга Фреймут и ее младшая сестра Юлия стали главными героинями нового номера Harper's Bazaar Ukraine.

Ольга Фреймут вместе с сестрой снялась в фотосессии для известного глянца instagram.com/freimutolia

Популярная украинская ведущая и писательница Ольга Фреймут поделилась с фанами редкими кадрами со своей младшей сестрой Юлией Фреймут.

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Девушки снялись в фотосессии для нового выпуска популярного украинского журнала Harper’s Bazaar. Кадрами с чувственной фотосъемки Фреймут-старшая похвасталась на своей странице в Instagram.

Известно, что фотосессия проходила в лесу. На снимках Ольга и Юлия позируют в разных образах. На фотографиях сестер можно увидеть в длинных однотонных платьях, в костюмах с бежевыми брюками и белыми рубашками, а также в теплых свитерах и кепках.

“Фотосесія зі сестрою@freimutyulia та інтерв`ю для @harpersbazaarukraine “Секрет нашої любові, дружби, сховано у мудрості батьків – це обов’язки, доручені нам з Юлею в дитинстві. А не лише спільні забави у пісочницях“, - подписала серию снимков Ольга Фреймут.

Напомним, ранее Ольга Фреймут поделилась своими правилами стиля.