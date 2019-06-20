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Ольга Фреймут вместе с сестрой снялась в фотосессии для известного глянца

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Телеведущая Ольга Фреймут и ее младшая сестра Юлия стали главными героинями нового номера Harper's Bazaar Ukraine.
Ольга Фреймут вместе с сестрой снялась в фотосессии для известного глянца
Ольга Фреймут вместе с сестрой снялась в фотосессии для известного глянца
instagram.com/freimutolia

Популярная украинская ведущая и писательница Ольга Фреймут поделилась с фанами редкими кадрами со своей младшей сестрой Юлией Фреймут. 

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Девушки снялись в фотосессии для нового выпуска популярного украинского журнала Harper’s Bazaar. Кадрами с чувственной фотосъемки Фреймут-старшая похвасталась на своей странице в Instagram.

Известно, что фотосессия проходила в лесу. На снимках Ольга и Юлия позируют в разных образах. На фотографиях сестер можно увидеть в длинных однотонных платьях, в костюмах с бежевыми брюками и белыми рубашками, а также в теплых свитерах и кепках.

“Фотосесія зі сестрою@freimutyulia та інтерв`ю для @harpersbazaarukraine “Секрет нашої любові, дружби, сховано у мудрості батьків – це обов’язки, доручені нам з Юлею в дитинстві. А не лише спільні забави у пісочницях“, - подписала серию снимков Ольга Фреймут.

Напомним, ранее Ольга Фреймут поделилась своими правилами стиля.

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Теги: Ольга Фреймут, Юлия Фреймут
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Источник: ivona.bigmir.net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
Irena    20.06.2019, 14:49
Оценка:  0
Irena
А сестра тоже фреймут стала? Это как же?
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