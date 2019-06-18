"Это дочка?": Ольга Фреймут показала милое фото с маленьким ребенком

Телеведущая Ольга Фреймут опубликовала в соцсети трогательный снимок с маленькой девочкой.

Популярная украинская телеведущая и писательница Ольга Фреймут удивила фанов новой публикацией в соцсети.

Читай также: Ольга Фреймут поделилась милым снимком с мужем

На своей странице в Instagram звезда разместила свежий снимок, на котором позирует вместе с маленьким ребенком. На новом фото ведущая запечатлена в серой пижаме, а на руках она держит девочку.

В подписи к милому кадру Фреймут рассказала о новом проекте своего издательства, которое получило название “Материнство“.

“Моє видавництво @snowdrop_publishing готує унікальний проект “Материнство“ вже цієї осені. Ми живемо нашими книгами, щоб вони допомагали щасливо жити Вам. Вітання від команди. Дівчинку звати Оленка)“, - написала Ольга Фреймут.

Подписчики решили, что девочка на фотографии - это младшая дочь Ольги Фреймут, и принялись засыпать ее комплиментами.

Читай также: “Сначала действуй!“: Фреймут позировала в модном топе, похожем на исподнее

“Оо, яка у вас гарнюня доня“, “Подібна на Злату))“, “Дитя любви, сразу видно! Счастья ей и вам!!!“, “А маленька на тебе схожа“, “Чекаю на фото з цієї фотосесії“, “Які ж гарненькі дівчатка“, “Яка ж краса. Неймовірне фото“, “Дівчинка схожа на Оленку з культової шоколадки))“, “Яка гарна дівчинка світленька. Така ніжність“, “Друзі, на фото не Олі дочка! Написано ж, що дівчинку звати Оленка“, - написали пользователи Сети.

Напомним, ранее Ольга Фреймут поделилась своими правилами стиля.