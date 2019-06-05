"Платье ношу по 10 лет": Ольга Фреймут удивила своими правилами стиля

Популярная украинская телеведущая и писательница Оля Фреймут решила поделиться с поклонниками несколькими секретами своего стиля.

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На своей странице в Instagram знаменитость разместила список своих правил стиля. Так, звезда начала свой рейтинг модных советов с рекомендации выбирать наряд согласно прогнозу погоды и согласно мероприятию. Также Фреймут посоветовала чаще одевать однотонные платья. При этом не должно быть никакого эпатажа.

Звезда настаивает, что нужно подбирать одежду только своего размера и из натуральных тканей. Также Ольга заявила, что считает безответственным покупать платье на один сезон и призналась, что сама носит платья по 10 лет.

К интересному посту ведущая добавила снимок, на котором позирует в бежевом брючном костюме от бренда Max Mara.

“Мої правила стилю: Одяг має відповідати погоді і нагоді. Однотонність є гарним тлом Вашому личку. Ніякого епатажу. За фріковим виглядом завжди ховається бажання хоч якось привернути до себе увагу. І нерозрадна самотність. Одяг має бути за розміром. Надто тісне та куце вбрання виглядає вульгарно. Велике - неохайно. Обираю одяг з натуральних тканин. Стильним є вбрання без терміну дії. Плаття ношу по 10 років. Вважаю безвідповідальним купувати сукенки кожного сезону. На фото костюм від @maxmara_ukraine Вам подобається? “, - написала Ольга Фреймут.