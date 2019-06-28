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Надя Дорофеева трогательно поздравила мужа с днем рождения

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Певица опубликовала совместное фото со своим любимым в Instagram.
Надя Дорофеева трогательно поздравила мужа с днем рождения
Надя Дорофеева трогательно поздравила мужа с днем рождения
instagram.com/vladimirdantes/

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Участница группы “Время и Стекло“ Надя Дорофеева поздравила своего мужа Владимира Дантеса в днем рождения. В пятницу, 28 июня, артисту исполнился 31 год.

В Instagram певица опубликовала черно-белый снимок с любимым. На фото Надя и Вова сидят рядом и смотрят друг на друга с улыбкой. 

С днем рождения, моя любовь! Тысячи слов тебе, но лично, - подписала пост Дорофеева.

Поклонники пары присоединились к поздравлениям в комментариях. “Вовчик -чик!!!! Вовчик -пик!!! Вовчик чик-пик-пик!!, - написал Потап.

Ранее стильные Позитив и Надя Дорофеева украсили обложку известного журнала.
 

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Теги: Надя Дорофеева, Владимир Дантес
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