Надя Дорофеева трогательно поздравила мужа с днем рождения

Певица опубликовала совместное фото со своим любимым в Instagram.

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Участница группы “Время и Стекло“ Надя Дорофеева поздравила своего мужа Владимира Дантеса в днем рождения. В пятницу, 28 июня, артисту исполнился 31 год.

В Instagram певица опубликовала черно-белый снимок с любимым. На фото Надя и Вова сидят рядом и смотрят друг на друга с улыбкой.

С днем рождения, моя любовь! Тысячи слов тебе, но лично, - подписала пост Дорофеева.

Поклонники пары присоединились к поздравлениям в комментариях. “Вовчик -чик!!!! Вовчик -пик!!! Вовчик чик-пик-пик!!, - написал Потап.

Ранее стильные Позитив и Надя Дорофеева украсили обложку известного журнала.

