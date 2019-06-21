Balensiaga: "Время и Стекло" презентовали второй сингл из нового альбома

Альбом VISLOVO выйдет 5 июля 2019 года.

"Время и Стекло" презентовали второй сингл из нового альбома instagram.com/vremyaisteklo

Популярная украинская группа “Время и Стекло“ выпустила свежий трек под названием Balensiaga из грядущего альбома VISLOVO.

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Это уже второй сингл группы, вошедший в четвертый студийный альбом “Время и Стекло“.

Премьера хита, получившего название Balensiaga, состоялась 21 июня на официальном канале группы в YouTube. Композиция также стала доступна на Apple Music.

В песне Надя Дорофеева и Позитив упоминают множество именитых брендов вроде Gucci, Prada, Michael Kors, а также Balenciaga.

Напомним, что ранее Надя Дорофеева восхитила поклонников дерзким образом.