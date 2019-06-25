Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

"Следующие на очереди": Ирина Билык показала будущую жену сына

Комментариев: 0
Певица выложила фото 20-летнего Глеба с девушкой.

"Следующие на очереди": Ирина Билык показала будущую жену сына
instagram.com/bilyk_iryna

Читай также: “Тот еще зануда“: Алина Гросу откровенно рассказала о знакомстве со своим мужем

Певица Ирина Билык, которая на днях отгуляла в Италии свадьбу своей крестницы певицы и актрисы Алины Гросу, заинтриговала серьезными планами своего сына, 20-летнего Глеба. В Инстаграм звезда опубликовала снимок, сделанный во время свадебного торжества на вилле Арведи в Вероне. В кадре - сын артистки Глеб Оверчук в обнимку с рыжеволосой девушкой. Молодые люди одеты в похожие брючные костюмы фиолетового цвета и выглядят очень счастливыми. В подписи к фото Билык намекнула на то, что Глеб и его спутница Алиса - не просто пара, а собираются узаконить отношения. 

Следующие в очереди 💜💜 - написала Билык.

К слову, недавно Глеб отпраздновал свое 20-летие, по случаю чего Ирина Билык написала ему трогательное поздравление в Сети.

Ранее мы писали, что Виталия Козловского заподозрили в романе со своим менеджером.

Поделись:
Теги: Глеб Оверчук, Ирина Билык, дети звезд, свадьба звезд
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivona bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь