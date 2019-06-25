Певица выложила фото 20-летнего Глеба с девушкой.

"Следующие на очереди": Ирина Билык показала будущую жену сына instagram.com/bilyk_iryna

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Певица Ирина Билык, которая на днях отгуляла в Италии свадьбу своей крестницы певицы и актрисы Алины Гросу, заинтриговала серьезными планами своего сына, 20-летнего Глеба. В Инстаграм звезда опубликовала снимок, сделанный во время свадебного торжества на вилле Арведи в Вероне. В кадре - сын артистки Глеб Оверчук в обнимку с рыжеволосой девушкой. Молодые люди одеты в похожие брючные костюмы фиолетового цвета и выглядят очень счастливыми. В подписи к фото Билык намекнула на то, что Глеб и его спутница Алиса - не просто пара, а собираются узаконить отношения.

Следующие в очереди 💜💜 - написала Билык.

К слову, недавно Глеб отпраздновал свое 20-летие, по случаю чего Ирина Билык написала ему трогательное поздравление в Сети.

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