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Алина Гросу отгуляла свадьбу в Италии - первые фото

Комментариев: 6
Украинская певица Алина Гросу и ее возлюбленный Александр отпраздновали свадьбу в Венеции.
Алина Гросу отгуляла свадьбу в Италии - первые фото
Алина Гросу отгуляла свадьбу в Италии - первые фото
instagram.com/vkozlovskiy

В воскресенье, 23 июня, украинская исполнительница и актриса Алина Гросу и ее муж Александр устроили еще одну свадебную церемонию. Пара расписалась в Москве в начале июня, но только спустя три недели отпраздновала свадьбу в Вероне.

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Первыми снимками с грандиозного праздника поделилась крестная Алины, Народная артистка Украины Ирина Билык. На фото Ирина позирует в компании молодоженов и других украинских артистов. На свадьбе присутствовали Дима Коляденко, Павел Зибров и Виталий Козловский. Отметим, что Козловский также поделился на своей странице в Instagram свадебным кадром.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

💗Совет да Любовь💗

Допис, поширений Ирина Билык (@bilyk_iryna)

Сама Алина Гросу пока не спешить выкладывать в Сеть снимки с церемонии. Но в разделе Stories невеста распространила публикации гостей. Судя по одному с кадров, свадьбу также посетила ведущая программы “Світське життя“ Катя Осадчая.

Напомним, ранее Алина Гросу показала трогательный снимок с отцом.

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Теги: свадьба Алины Гросу, Алина Гросу
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Источник: ivona.bigmir.net

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Комментариев (6)
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гость  (аноним)  24.06.2019, 13:26
Оценка:  0
гость
и ей всего 23, а выглядит на все 40 ( кошмар, зачем себя так уродовать пластикой в таком юном возрвсте, страшно представить, что будет в 30
и вид невесты весьма комичный, складывается впечатление, что она приезжая лимитчица ))))
Людмил_А    24.06.2019, 13:21
Оценка:  0
Людмил_А
"....Судя по одному с кадров,..."
рагулье, а не журналисты
!  (аноним)  24.06.2019, 12:44
Оценка:  0
!
Алина и Ира Билык - на одно лицо ) Хорошо что жених молодой с нормальным зрением и нэ пэрэпуталь
stavi    24.06.2019, 12:36
Оценка:  +1
stavi
Коляденко: чи то такий дуже стильний, чи просто чортухлай несвідомий, що не знає як вдягатися на такі заходи?
гость  (аноним)  24.06.2019, 12:36
Оценка:  0
гость
Зибров на свадьбе - это финиш...
гость  (аноним)  24.06.2019, 12:32
Оценка:  +1
гость
А кто это гросу??что за шлёндра????
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