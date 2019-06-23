Алина Гросу отгуляла свадьбу в Италии - первые фото
В воскресенье, 23 июня, украинская исполнительница и актриса Алина Гросу и ее муж Александр устроили еще одну свадебную церемонию. Пара расписалась в Москве в начале июня, но только спустя три недели отпраздновала свадьбу в Вероне.
Читай также: “Тот еще зануда“: Алина Гросу откровенно рассказала о знакомстве со своим мужем
Первыми снимками с грандиозного праздника поделилась крестная Алины, Народная артистка Украины Ирина Билык. На фото Ирина позирует в компании молодоженов и других украинских артистов. На свадьбе присутствовали Дима Коляденко, Павел Зибров и Виталий Козловский. Отметим, что Козловский также поделился на своей странице в Instagram свадебным кадром.
Сама Алина Гросу пока не спешить выкладывать в Сеть снимки с церемонии. Но в разделе Stories невеста распространила публикации гостей. Судя по одному с кадров, свадьбу также посетила ведущая программы “Світське життя“ Катя Осадчая.
Напомним, ранее Алина Гросу показала трогательный снимок с отцом.
Полная версия правил
и вид невесты весьма комичный, складывается впечатление, что она приезжая лимитчица ))))
рагулье, а не журналисты