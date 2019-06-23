Алина Гросу отгуляла свадьбу в Италии - первые фото

Украинская певица Алина Гросу и ее возлюбленный Александр отпраздновали свадьбу в Венеции.

В воскресенье, 23 июня, украинская исполнительница и актриса Алина Гросу и ее муж Александр устроили еще одну свадебную церемонию. Пара расписалась в Москве в начале июня, но только спустя три недели отпраздновала свадьбу в Вероне.

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Первыми снимками с грандиозного праздника поделилась крестная Алины, Народная артистка Украины Ирина Билык. На фото Ирина позирует в компании молодоженов и других украинских артистов. На свадьбе присутствовали Дима Коляденко, Павел Зибров и Виталий Козловский. Отметим, что Козловский также поделился на своей странице в Instagram свадебным кадром.

Сама Алина Гросу пока не спешить выкладывать в Сеть снимки с церемонии. Но в разделе Stories невеста распространила публикации гостей. Судя по одному с кадров, свадьбу также посетила ведущая программы “Світське життя“ Катя Осадчая.

Напомним, ранее Алина Гросу показала трогательный снимок с отцом.