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Виталия Козловского заподозрили в романе со своим менеджером

Комментариев: 3
Виталий Козловский появился на свадьбе Алины Гросу в компании своего pr-менеджера Юлии Бакуменко.
Виталия Козловского заподозрили в романе со своим менеджером
Виталия Козловского заподозрили в романе со своим менеджером
instagram.com/yuliabakumenko

Известный украинский исполнитель Виталий Козловский не любит делиться подробностями личной жизни после разрыва с Раминой Эсхакзай. Но на днях, поклонники артиста заподозрили, что у Виталия появилась новая возлюбленная.

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В воскресенье, 23 июня, Виталий Козловский стал одним из приглашенных гостей на свадьбе певицы Алины Гросу. Торжественная церемония состоялась в Венеции, Италия. А в понедельник стало известно, что артист пришел на праздник в компании своего pr-менеджера Юлии Бакуменко.

На странице девушки в Instagram появились кадры с прошедшего торжества. На одном фото Юлия позирует в обнимку с Виталием.

“Прекрасная свадьба Алины и Александра!“, – подписала снимки Бакуменко.

Подписчики менеджера Козловского подозревают, что пару связывают не только рабочие, но и любовные отношения.

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“Какие вы красивые“, “Вы прям, как пара). Виталий не берет с собой свою девушку на разные мероприятия? Или вы и есть та девушка? Вы везде вместе))“, “Та вы сами как жених и невеста! Умнички, красивые!“, “У кого свадьба?!?! Что-то я не пойму?!?!“, “,Вы просто шикарные“, “Очаровательные!!!“, “Юленька, просто шикарные фото!“, - пишут в комментариях.

Напомним, ранее MELOVIN, Виталий Козловский и Андре Тан поделились секретами, как есть и не толстеть.

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Теги: Виталий Козловский, Юлия Бакуменко
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Источник: Ivona.bigmir.net

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Комментариев (3)
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Козловский  (аноним)  25.06.2019, 12:09
Оценка:  0
Козловский
Люблю сосать через дырочку. Когда в стену просовывают, и минимум три члена.
гость  (аноним)  25.06.2019, 12:07
Оценка:  0
гость
Мы помним Тайланд, где баба в номере была с 45 размером ноги. Козловский без xyя долго не протянет. Винник может не переживать, скоро к нему вернётся его возлюбленная Виталина.
zadneprohodchik    25.06.2019, 11:12
Оценка:  0
zadneprohodchik
Он же из этих , говномесов с радугами на прайде
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