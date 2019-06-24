Виталия Козловского заподозрили в романе со своим менеджером

Виталий Козловский появился на свадьбе Алины Гросу в компании своего pr-менеджера Юлии Бакуменко.

Известный украинский исполнитель Виталий Козловский не любит делиться подробностями личной жизни после разрыва с Раминой Эсхакзай. Но на днях, поклонники артиста заподозрили, что у Виталия появилась новая возлюбленная.

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В воскресенье, 23 июня, Виталий Козловский стал одним из приглашенных гостей на свадьбе певицы Алины Гросу. Торжественная церемония состоялась в Венеции, Италия. А в понедельник стало известно, что артист пришел на праздник в компании своего pr-менеджера Юлии Бакуменко.

На странице девушки в Instagram появились кадры с прошедшего торжества. На одном фото Юлия позирует в обнимку с Виталием.

“Прекрасная свадьба Алины и Александра!“, – подписала снимки Бакуменко.

Подписчики менеджера Козловского подозревают, что пару связывают не только рабочие, но и любовные отношения.

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“Какие вы красивые“, “Вы прям, как пара). Виталий не берет с собой свою девушку на разные мероприятия? Или вы и есть та девушка? Вы везде вместе))“, “Та вы сами как жених и невеста! Умнички, красивые!“, “У кого свадьба?!?! Что-то я не пойму?!?!“, “,Вы просто шикарные“, “Очаровательные!!!“, “Юленька, просто шикарные фото!“, - пишут в комментариях.

Напомним, ранее MELOVIN, Виталий Козловский и Андре Тан поделились секретами, как есть и не толстеть.