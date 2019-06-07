"Тот еще зануда": Алина Гросу откровенно рассказала о знакомстве со своим мужем

Украинская певица Алина Гросу рассказала всю правду о своем возлюбленном Александре и показала новые кадры со свадьбы.

Совсем недавно известная украинская певица и актриса Алина Гросу поделилась с фанами радостной новостью. На своей странице в Instagram звезда призналась, что на свой 24-й день рождения она вышла замуж. Публикацию артистка сопроводила трепетными кадрами со свадьбы.

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Через несколько дней после церемонии бракосочетания Алина дала откровенное интервью для издания WMJ. Артистка впервые призналась, как встретила своего возлюбленного Александра, а также рассказала о знакомстве с родителями. Отрывком со своего интервью звезда поделилась в своем Instagram.

Так, Гросу призналась, что когда впервые увидела своего будущего мужа, то подумала, что он зануда.

“Когда я впервые увидела будущего мужа, то... подумала: “Какой же умный парень, наверняка тот еще зануда. Нам с ним не по пути... Никогда бы не хотела себе такого мужа“. Потом оказалось, что я кардинально не права. Сашка и правда очень мудрый, умный молодой человек, но и чувство юмора у него на высшем уровне. Нам очень интересно вместе“.

Также Алина рассказала, когда познакомилась с родителями Александра.

Знакомство с его родителями прошло , когда... мы еще были просто друзьями. До отношений мы дружили около двух лет. И я никогда не думала, что эта дружба выйдет за рамки. Но потом, видимо, посмотрели друг на друга другим взглядом... и все. Когда я познакомила его со своими родителями... переживала больше, чем когда знакомилась с его родителями .

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Исполнительница написала, что очень доверяет мужу. Девушка уверена, что выбрала того мужчину, который никогда не заставить ее делать выбор между карьерой и семьей. В то же время Гросу призналась, что ее супруг не любит мыть посуду и убирать.

Выбирая между карьерой и семьей, я... выбрала мужчину, который никогда не поставит меня перед этим выбором. Мой муж никогда не... давал мне повода усомниться в его словах. Я ему абсолютно доверяю. Наверное, потому что мы вместе как семья всего неделю. Но зато всегда... забывает помыть посуду, убраться и т. д. Ну, он мужчина, что с него взять, зато готовит он шикарно.15| Выбирая между карьерой и семьей, я... выбрала мужчину, который никогда не поставит меня перед этим выбором. И вот мы вместе... как пара уже четыре года, как стоят штампы в паспорте - всего неделю.“, - поделилась Алина Гросу.

К своему откровенному посту певица добавила новые свадебные снимки, на которых она позирует в белом платье с оголенными плечами, с венком на голове и с букетом невесты в руках.

Напомним, ранее Алина Гросу засветилась с неизвестным парнем накануне свадьбы.