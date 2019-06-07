"Тот еще зануда": Алина Гросу откровенно рассказала о знакомстве со своим мужем
Совсем недавно известная украинская певица и актриса Алина Гросу поделилась с фанами радостной новостью. На своей странице в Instagram звезда призналась, что на свой 24-й день рождения она вышла замуж. Публикацию артистка сопроводила трепетными кадрами со свадьбы.
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Через несколько дней после церемонии бракосочетания Алина дала откровенное интервью для издания WMJ. Артистка впервые призналась, как встретила своего возлюбленного Александра, а также рассказала о знакомстве с родителями. Отрывком со своего интервью звезда поделилась в своем Instagram.
❤️🔗 С днём рождения меня!😊 Свой 24 год я встречаю уже замужней девушкой😱😍❤️ Можно сказать, любимый принял меня в свою семью и подарил мне её к моему дню рождения!)) теперь я точно буду говорить, что мое сердце не свободно!!!))) в нем есть много-много любви..так как родных людей/членов семьи у меня стало в два раза больше❤️❤️❤️ Свадьба ещё будет 😁👌🏻 а вот роспись уже была (1 июня) чтоб точно запомнить😂🤪🤪🤪 и поздравлять друг друга каждый год с этим событием!)) Ну а сегодня мой праздник😊 пойду подниму бокал за то, чтоб этот год был ещё лучше))) за то, чтоб и вы были счастливы, любимы и влюблены!!!)) #УРА Пы.сы. Спасибо вам, что вы у меня есть! И что искренне радуетесь моему счастью... я это очень ценю❤️ #люблювсехикаждого
Так, Гросу призналась, что когда впервые увидела своего будущего мужа, то подумала, что он зануда.
“Когда я впервые увидела будущего мужа, то... подумала: “Какой же умный парень, наверняка тот еще зануда. Нам с ним не по пути... Никогда бы не хотела себе такого мужа“. Потом оказалось, что я кардинально не права. Сашка и правда очень мудрый, умный молодой человек, но и чувство юмора у него на высшем уровне. Нам очень интересно вместе“.
Также Алина рассказала, когда познакомилась с родителями Александра.
Знакомство с его родителями прошло , когда... мы еще были просто друзьями. До отношений мы дружили около двух лет. И я никогда не думала, что эта дружба выйдет за рамки. Но потом, видимо, посмотрели друг на друга другим взглядом... и все.
Когда я познакомила его со своими родителями... переживала больше, чем когда знакомилась с его родителями .
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Исполнительница написала, что очень доверяет мужу. Девушка уверена, что выбрала того мужчину, который никогда не заставить ее делать выбор между карьерой и семьей. В то же время Гросу призналась, что ее супруг не любит мыть посуду и убирать.
Выбирая между карьерой и семьей, я... выбрала мужчину, который никогда не поставит меня перед этим выбором.
Мой муж никогда не... давал мне повода усомниться в его словах. Я ему абсолютно доверяю. Наверное, потому что мы вместе как семья всего неделю.
Но зато всегда... забывает помыть посуду, убраться и т. д. Ну, он мужчина, что с него взять, зато готовит он шикарно.15| Выбирая между карьерой и семьей, я... выбрала мужчину, который никогда не поставит меня перед этим выбором.
И вот мы вместе... как пара уже четыре года, как стоят штампы в паспорте - всего неделю.“, - поделилась Алина Гросу.
К своему откровенному посту певица добавила новые свадебные снимки, на которых она позирует в белом платье с оголенными плечами, с венком на голове и с букетом невесты в руках.
Интервью для @wmjru Для тех, кто не смог найти😉❤️ 1| В этом году я впервые... вышла замуж. 2| Я никогда не забуду... это событие. 3| Мой главный недостаток... — я от мозга до костей творческая личность. 4| Но это и мое главное достоинство.Живу вдохновением. И по-настоящему счастлива, только когда оно есть. 5| Меня часто сравнивают... со мной в детстве. С теми песнями, кудряшками, веснушками. 6| Когда я была маленькая, меня называли... бджілка (пчелка). 7| Я никогда не откажусь от... своей профессии, считаю что девушка/женщина все-таки должна работать и развиваться всю жизнь. 8| Но всегда отказываюсь от...обыденности и рутинной работы. Считаю, что по-настоящему хорошо сделано дело, когда ты его делаешь с любовью и получаешь удовольствие от каждого мгновения в достижении своих целей. 9| Самый безумный поступок в моей жизни... — поедание пирожных на ночь. 10| Я мечтаю о... большой-пребольшой счастливой семье с тремя детишками. 11| В любой непонятной ситуации... я нахожу смысл. 12| Больше всего на свете я боюсь...потерять близких мне людей. И пчел. 13| Я плачу, когда... смотрю сцены с собой в фильмах, где я плачу. 14| Идеальный выходной, когда... все дела сделаны и ты можешь спокойно насладиться времяпрепровождением с семьей. 15| Выбирая между карьерой и семьей, я... выбрала мужчину, который никогда не поставит меня перед этим выбором. 16| Когда меня никто не видит, я... пою песни Стаса Михайлова (и если никто не слышит). 17| В отношениях с любимым я никогда не позволяю себе... брать бразды правления в семье в свои руки. Он мужчина с большой буквы «М». Настоящий лидер. И я всячески стараюсь быть более покладистой, даже имея свой боевой характер. Иногда у меня, конечно, получается не очень... Но это уже совсем другая история. 18| Когда я впервые увидела будущего мужа, то... подумала: «Какой же умный парень, наверняка тот еще зануда. Нам с ним не по пути... Никогда бы не хотела себе такого мужа». Потом оказалось, что я кардинально не права. Сашка и правда очень мудрый, умный молодой человек, но и чувство юмора у него на высшем уровне. Нам очень интересно вместе. 19| Знакомство с его родителями прошло, (продолжение в комментариях)
Напомним, ранее Алина Гросу засветилась с неизвестным парнем накануне свадьбы.
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