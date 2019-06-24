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"Огонь-девчонка!": Дочка Веры Брежневой похвасталась формами в бикини

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Соня Киперман показала идеальную фигуру после похудения.

"Огонь-девчонка!": Дочка Веры Брежневой похвасталась формами в бикини
instagram.com/sonyaxkiperman

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Дочка певицы Веры Брежневой, 18-летняя Соня Киперман очаровала пользователей Сети стройной фигуркой в купальнике. В свой Инстаграм девушка добавила фото в темном бикини с лифом с чашечками-шторками. Образ Соня дополнила широкими светло-коричневыми очками от солнца. По фото видно, что девушка немного похудела - купальник подчеркнул тонкую талию, широкие бедра и пышную грудь Сони.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Публикация от Sonya (@sonyaxkiperman)

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Подписчики девушки засыпали ее комплиментами в комментариях, отметив, что Соня еще больше похорошела.

  • Персик просто😍❤️
  • Ты так похудела 😍😍😍🔥
  • Сонечка будет как мама: чем старше, тем красивее!❤️
  • Сонь, ты прекрасна😍
  • Детка ты классно выглядишь
  • Какая худышка !!!!! поделись секретом🙏🏼🙈
  • 🔥🔥🔥Огонь-девчонка!!! - написали в Сети.
     

Ранее мы писали, что Вера Брежнева похвасталась дерзким образом из нового клипа. 

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Теги: Соня Киперман, дочь Веры Брежневой, фото в купальнике, дети звезд
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Источник: IVONA bigmir)net

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