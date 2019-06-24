"Огонь-девчонка!": Дочка Веры Брежневой похвасталась формами в бикини
Соня Киперман показала идеальную фигуру после похудения.
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Дочка певицы Веры Брежневой, 18-летняя Соня Киперман очаровала пользователей Сети стройной фигуркой в купальнике. В свой Инстаграм девушка добавила фото в темном бикини с лифом с чашечками-шторками. Образ Соня дополнила широкими светло-коричневыми очками от солнца. По фото видно, что девушка немного похудела - купальник подчеркнул тонкую талию, широкие бедра и пышную грудь Сони.
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Подписчики девушки засыпали ее комплиментами в комментариях, отметив, что Соня еще больше похорошела.
- Персик просто😍❤️
- Ты так похудела 😍😍😍🔥
- Сонечка будет как мама: чем старше, тем красивее!❤️
- Сонь, ты прекрасна😍
- Детка ты классно выглядишь
- Какая худышка !!!!! поделись секретом🙏🏼🙈
- 🔥🔥🔥Огонь-девчонка!!! - написали в Сети.
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