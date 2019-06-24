Соня Киперман показала идеальную фигуру после похудения.

"Огонь-девчонка!": Дочка Веры Брежневой похвасталась формами в бикини instagram.com/sonyaxkiperman

Читай также: Знакомое платье: Жена Комарова надела на свидание наряд, как у Тины Кароль

Дочка певицы Веры Брежневой, 18-летняя Соня Киперман очаровала пользователей Сети стройной фигуркой в купальнике. В свой Инстаграм девушка добавила фото в темном бикини с лифом с чашечками-шторками. Образ Соня дополнила широкими светло-коричневыми очками от солнца. По фото видно, что девушка немного похудела - купальник подчеркнул тонкую талию, широкие бедра и пышную грудь Сони.

Читай также: "Нога худее руки": Настю Каменских раскритиковали за обработку фото

Подписчики девушки засыпали ее комплиментами в комментариях, отметив, что Соня еще больше похорошела.

Персик просто😍❤️

Ты так похудела 😍😍😍🔥

Сонечка будет как мама: чем старше, тем красивее!❤️

Сонь, ты прекрасна😍

Детка ты классно выглядишь

Какая худышка !!!!! поделись секретом🙏🏼🙈

🔥🔥🔥Огонь-девчонка!!! - написали в Сети.



Ранее мы писали, что Вера Брежнева похвасталась дерзким образом из нового клипа.