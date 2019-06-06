Брежнева похвасталась стройной фигурой и необычными украшениями.

Бикини и косуха: Вера Брежнева показала хулиганский образ из нового клипа instagram.com/ververa

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Певица Вера Брежнева, которая недавно прокомментировала слухи об измене своего мужа продюсера и автора песен Константина Меладзе, похвасталась ярким образом из нового клипа.

В Инстаграм артистка выставила фото в необычном черном купальнике монокини и короткой куртке-косухе. Образ дополнили крупные серьги певицы в виде двух соединенных ромбов.

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В таком образе артистка появилась в новом клипе на песню “Я не святая“. Ранее, комментируя эту видеоработу, Вера отметила, что она получилась “хулиганская“ - поскольку и у артистки, и у создателей клипа было настроение “немного пошалить“.

Ранее мы писали, что Ольгу Фреймут раскритиковали за странный наряд.