Бикини и косуха: Вера Брежнева показала хулиганский образ из нового клипа
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Певица Вера Брежнева, которая недавно прокомментировала слухи об измене своего мужа продюсера и автора песен Константина Меладзе, похвасталась ярким образом из нового клипа.
В Инстаграм артистка выставила фото в необычном черном купальнике монокини и короткой куртке-косухе. Образ дополнили крупные серьги певицы в виде двух соединенных ромбов.
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В таком образе артистка появилась в новом клипе на песню “Я не святая“. Ранее, комментируя эту видеоработу, Вера отметила, что она получилась “хулиганская“ - поскольку и у артистки, и у создателей клипа было настроение “немного пошалить“.
Знаю, что вы их любите, поэтому факты! #vbfacts💥 Видео на трек «Я не святая» Хотелось чего-то нового, настроение было хулиганское )) поэтому решили похулиганить с молодой талантливой командой! Режиссеры : @denismanokha , @shellmarc 👏🏻 Оператор : @shellmarc Стедикам: Сергей Ревуцкий 1. Клип снимали 23 часа, на след день после дня рождения @meladzemusic, поэтому праздник для меня был диетическим и безалкогольным)) подъём на след утро в 5.00) 2. Снимали в любимом красивейшем Киеве 💚 3. Отель настоящий, закрыть такой под съемки нельзя. Поэтому снимали при жильцах. Жалоб и возражений не было 🙈🤪 4. На улице ровно в тот период резко похолодало, да и, как вы помните, на съёмках у меня нормальной температуры не бывает)поэтому было +12. Но даже этому я рада была. До этого - неделю дожди! 5. Колготки каким то магическим образом все время рвались на мне) за время съёмок порвалось около 5ти пар🤷🏼♀️ 6. Движение днём на улице перекрыть было не возможно.. но машины останавливалось сами 🙈 и прохожие тоже)) поэтому проходку по проспекту сняли легко и быстро )) 7. Ретро-Автомобиль 1975 года был в шикарном состоянии и на ходу! 🚘Благодаря заботе хозяина)) именно поэтому он не разрешал садиться, ложиться и тд на кузов. До тех пор, пока мы не познакомились ..🙈🥰 8. За рулем я ездила сама, и это был особый кайф!!!!! 2 часа ночи, пустой город, кабриолет, ветер в волосах.... и ещё 3 мужчины справа и сзади 😂 ( оператор, световик, хозяин авто ) 9. Скажу вам , гулять в боди по городу, особенно днём - такое себе удовольствие 🙈🤪 а вот ночью ... реальная свобода... 10. Серёжки в тарелку с салатом бросать очень смачно 🤪💃🏼 11. Женщина-блондинка в красном , которая смотрит на меня взглядом всех моих хэйтерш - талантливая актриса, добрая и очень тонкая натура! Именно она живет в Америке ❤️ 12. Вообще съёмка прошла на одном дыхании, в свободной творческой атмосфере! Я благодарю всех, кто трудился, участвовал, помогал, поддерживал и любил ♥️ все получилось благодаря вам!! #ПРЕМЬЕРА #ЯнеСвятая #тяжелыйлюкс 💣
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