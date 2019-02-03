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Знакомое платье: Жена Комарова надела на свидание наряд, как у Тины Кароль

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Александра Кучеренко выставила фото в нежном и романтичном образе.

Знакомое платье: Жена Комарова надела на свидание наряд, как у Тины Кароль
Знакомое платье: Жена Комарова надела на свидание наряд, как у Тины Кароль
instagram.com/aakucherenko

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Жена популярного телеведущего и путешественника Дмитрия Комарова - мисс-Украина 2016 Александра Кучеренко порадовала поклонников новыми фото из поездки с мужем в Одессу. В своем Инстаграм Александра выставила снимок в невероятно романтичном образе. Для прогулки с любимым по морскому городу она выбрала нежное белое платье длины миди с игривым цветочным принтом. Образ девушки дополнили белые мюли и яркий клатч.

Я часто первой узнаю все новости экстремальных путешествий @komarovmir , знаю на память большинство невероятных историй и могу почти дословно их пересказать😉 Но готова слушать Диму вновь и вновь)) Сегодня творческий мастер-класс прямо на берегу моря! А это вдвойне приятное удовольствие) Спасибо, Одесса💙 - написала Александра. 

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Как свидетельствует хештег - платье Александры - из коллекции украинского дизайнера Кати Сильченко. К слову, вещи этого дизайнера очень любит украинская певица Тина Кароль - и в коллекции артистки есть платье, похожее на то, в котором сфотографировалась Александра. Так, белое платье в мелкий цветочек - стало одним из самых ярких нарядов Кароль на съемках Голоса страны-9.

Ранее мы писали, что Ани Лорак покорила Сеть откровенным платьем.

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Теги: Александра Кучеренко, Дмитрий Комаров, Тина Кароль
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Источник: IVONA) bigmir.net

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