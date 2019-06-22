"Нога худее руки": Настю Каменских раскритиковали за обработку фото
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Певица Настя Каменских нарвалась на критику в Сети из-за рекламы чипсов. В Инстаграм артистка выставила пост с правилами акции от lays.ua, выполнив которые, можно попасть на концерт мировых звезд. К посту Настя добавила фото в кожаном комбинезоне с цепями. Руки девушки украшают кожаные браслеты, а на ногах - туфли на высокой шпильке.
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Подписчики Насти раскритиковали пост “по всем фронтам“: часть фолловеров отметила, что рекламировать чипсы, регулярно занимаясь спортом - не совсем честно со стороны артистки. Также поклонники упрекнули звезду в злоупотреблении фотошопом, указав на неестественную худобу ног.
- Фотошопа перебрали. Нога худее моей руки😂
- Фотошоп с перебором!
- Типа ноги 3 метра?
- Настя, Ви ж займаєтесь спортом, для мене Ви асоціюєтесь зі здоровим способом життя) як можна рекламувати шкідливу їжу) Ви самі їх вживаєте??
- Не спасибо, я не люблю чипсы, - написали в Сети.
Ранее мы писали, что Славу Каминскую раскритиковали за фотошоп.
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