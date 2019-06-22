Каменских раскритиковали за фото на рекламе чипсов.

"Нога худее руки": Настю Каменских раскритиковали за обработку фото instagram.com/kamenskux

Читай также: “Богиня“ и “вампир“: Тина Кароль взбудоражила Сеть сексуальным фото

Певица Настя Каменских нарвалась на критику в Сети из-за рекламы чипсов. В Инстаграм артистка выставила пост с правилами акции от lays.ua, выполнив которые, можно попасть на концерт мировых звезд. К посту Настя добавила фото в кожаном комбинезоне с цепями. Руки девушки украшают кожаные браслеты, а на ногах - туфли на высокой шпильке.

Читай также: “Наряд семилетнего ребенка“: Ким Кардашьян затроллили за “детский“ образ

Подписчики Насти раскритиковали пост “по всем фронтам“: часть фолловеров отметила, что рекламировать чипсы, регулярно занимаясь спортом - не совсем честно со стороны артистки. Также поклонники упрекнули звезду в злоупотреблении фотошопом, указав на неестественную худобу ног.

Фотошопа перебрали. Нога худее моей руки😂

Фотошоп с перебором!

Типа ноги 3 метра?

Настя, Ви ж займаєтесь спортом, для мене Ви асоціюєтесь зі здоровим способом життя) як можна рекламувати шкідливу їжу) Ви самі їх вживаєте??

Не спасибо, я не люблю чипсы, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Славу Каминскую раскритиковали за фотошоп.