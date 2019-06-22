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"Нога худее руки": Настю Каменских раскритиковали за обработку фото

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Каменских раскритиковали за фото на рекламе чипсов.

"Нога худее руки": Настю Каменских раскритиковали за обработку фото
instagram.com/kamenskux

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Певица Настя Каменских нарвалась на критику в Сети из-за рекламы чипсов. В Инстаграм артистка выставила пост с правилами акции от lays.ua, выполнив которые, можно попасть на концерт мировых звезд. К посту Настя добавила фото в кожаном комбинезоне с цепями. Руки девушки украшают кожаные браслеты, а на ногах - туфли на высокой шпильке.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

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Подписчики Насти раскритиковали пост “по всем фронтам“: часть фолловеров отметила, что рекламировать чипсы, регулярно занимаясь спортом - не совсем честно со стороны артистки. Также поклонники упрекнули звезду в злоупотреблении фотошопом, указав на неестественную худобу ног.

  • Фотошопа перебрали. Нога худее моей руки😂
  • Фотошоп с перебором!
  • Типа ноги 3 метра?
  • Настя, Ви ж займаєтесь спортом, для мене Ви асоціюєтесь зі здоровим способом життя) як можна рекламувати шкідливу їжу) Ви самі їх вживаєте??
  • Не спасибо, я не люблю чипсы, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Славу Каминскую раскритиковали за фотошоп.

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Теги: Настя Каменских, наряды звезд, Фотошоп
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Источник: ivona bigmir) net

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