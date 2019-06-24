Славу Каминскую раскритиковали в Сети из-за фотошопа

Подписчики Славы из "НеАнгелов" считают, что певица на новом фото сделала себе идеальный живот с помощью фотошопа.

Солистка популярной украинской группы “НеАнгелы“ Слава Каминская нарвалась на критику в Сети из-за новой публикации в соцсети.

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На своей странице в Instagram артистка опубликовала откровенный кадр, на котором запечатлена в черном купальнике и белом халате. Свое лице певица частично скрыла волосами.

“Воскресный мама“, - лаконично подписала фото Слава.

Многие подписчики отметили, что Каминская сделала себе идеальный живот с помощью фотошопа.

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“Если бы не фотошоп живота, было бы идеально“, “Такими постами мужа травишь?“, “Перебор с фотошопом живота.... Купальник крутой, у самой такой есть!“, “Сразу видно, что фигура в области живота откорректированная , пресс и талия“, “Ау! Слава! Ты где?....А!! Ты внутри этой фальшивой скорлупки?(( Ти и там уже не ты?(((“, - пишут под фото.

Некоторые пользователи Сети заступились за Славу и засыпали ее комплиментами.

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“Який все ж таки народ наш безтолковий, багатий на гадості(((( взагальному пишуть жінки, і одна жовч ллється! Вам не однаково, що і як і де фотошоп???? Вам не все рівно що робить папа і де мама????Баби-курки!!!!“,“ Багиня! Аж слюнки текут“, “Шикарная фигура, всегда выглядишь прекрасно, всем мам на заметку“, “Шикарная какая. Бомба, чего тут говорить“, - написали фаны Каминской.

Напомним, ранее Слава из “НеАнгелов“ отреагировала на слова мужа о разводе забавными мемами.