"Друзья" снова вместе: Кортни Кокс показала селфи с коллегами по сериалу
Популярные американские актрисы, которых зрители знают по ролям Моники, Рейчел и Фиби в сериале “Друзья“, Кортни Кокс, Дженнифер Энистон и Лиза Кудроу даже после окончания съемок продолжают дружит.
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Недавно артистки собрались вместе, чтобы отпраздновать 55-й день рождения Кортни Кокс. А на днях они снова поделились совместным отдыхом.
На странице в Instagram Кокс опубликовала селфи, на котором она позирует вместе с Энистон и Кудроу. Актрисы продемонстрировали, как выглядят без макияжа и причесок.
“Пытаемся выяснить, что говорит Instagram“, - забавно подписала кадр Кортни.
Напомним, ранее дочка Кортни Кокс примеряла платье, в котором мама снималась 20 лет назад.
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