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"Друзья" снова вместе: Кортни Кокс показала селфи с коллегами по сериалу

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Актриса Кортни Кокс опубликовала совместное селфи с Дженнифер Энистон и Лизой Кудроу.
"Друзья" снова вместе: Кортни Кокс показала селфи с коллегами по сериалу
"Друзья" снова вместе: Кортни Кокс показала селфи с коллегами по сериалу
Getty Images

Популярные американские актрисы, которых зрители знают по ролям Моники, Рейчел и Фиби в сериале “Друзья“, Кортни Кокс, Дженнифер Энистон и Лиза Кудроу даже после окончания съемок продолжают дружит.

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Недавно артистки собрались вместе, чтобы отпраздновать 55-й день рождения Кортни Кокс. А на днях они снова поделились совместным отдыхом.

На странице в Instagram Кокс опубликовала селфи, на котором она позирует вместе с Энистон и Кудроу. Актрисы продемонстрировали, как выглядят без макияжа и причесок.

“Пытаемся выяснить, что говорит Instagram“, - забавно подписала кадр Кортни.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trying to figure out what to say on Instagram....#gotnothing #friends #girlsnight

Допис, поширений Courteney Cox (@courteneycoxofficial)

Напомним, ранее дочка Кортни Кокс примеряла платье, в котором мама снималась 20 лет назад.

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Теги: Кортни Кокс, Дженнифер Энистон, Лиза Кудроу, Друзья
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Источник: ivona.bigmir.net

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