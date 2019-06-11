15-летняя дочь звезды блеснула в любимом мамином наряде.

Дочка Кортни Кокс примеряла платье, в котором мама снималась 20 лет назад instagram.com/courteneycoxofficial

Читай также: Героини сериала “Друзья“ 15 лет спустя: Лиза Кудроу заселфилась с Кортни Кокс Источник: http://ivo

Оказывается, не только наши девочки обожают примерять мамины платья. Дочка звезды сериала друзья Кортни Кокс надела платье своей знаменитой мамы, которому больше 20-ти лет. Фото Кортни выставила в Инстаграм - на нем с одной стороны 15-летняя Коко, а с другой - сама актриса в том же платье.

Я не держусь за вещи, однако эта покупка была удачной. Через 21 год, - подписала снимок Кокс.

Ранее мы писали, что Леся Никитюк перешила мамино платье.