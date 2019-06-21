Звезда сериала "Друзья" Мэттью Перри шокировал фанов "болезненным" видом

Актер около двух лет не появлялся на публике, а его "возвращение" стало причиной для обсуждений.

В Нью-Йорке папарацци заметили актера Мэттью Перри, известного по роли в сериале “Друзья“. Его внешний вид вызвал бурное обсуждение в Сети и шокировало поклонников актера, сообщает Daily Mail.

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На фото видно, что 49-летний актер поправился и выглядит неопрятно. Его одежда в пятнах и помята, а на лице Перри длинная щетина и странная отметина. В Сети отмечают то, что руки актера кажутся распухшими, а его ногти слишком длинные и неухоженные.

Во время съемок “Друзей“ Перри страдал от наркомании и депрессии. Снимки, появившиеся в сети, вызвали слухи о том, что к актеру вернулись старые недуги.

Комик около двух лет не появлялся на публике. Кроме того, в 2018 году он провел три месяца в больнице из-за перфорации желудочно-кишечного тракта.

Ранее мы писали, что Кортни Кокс отпраздновала юбилей с коллегами по сериалу “Друзья“.