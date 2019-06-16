15 июня актрисе Кортни Кокс исполнилось 55 лет.

Кортни Кокс отпраздновала юбилей с коллегами по сериалу "Друзья" Getty images

В субботу, 15 июня, звезда сериалов “Друзья“ и “Город хищниц“, американская актриса Кортни Кокс отметила свой 55-й день рождения.

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На своей странице в Instagram артистка решила показать фанам, с кем отпраздновала юбилей. На свежем кадре именинница запечатлена в компании коллег по культовому сериалу “Друзья“ 50-летней Дженнифер Энистон и 55-летней Лизой Кудроу.

“Как мне повезло отметить день рождения с вами“ Я люблю вас, девочки. Очень сильно!“ – подписала снимок Кортни Кокс.

Напомним, ранее дочка Кортни Кокс примеряла платье, в котором мама снималась 20 лет назад.