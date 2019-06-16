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Кортни Кокс отпраздновала юбилей с коллегами по сериалу "Друзья"

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15 июня актрисе Кортни Кокс исполнилось 55 лет.
Кортни Кокс отпраздновала юбилей с коллегами по сериалу "Друзья"
Кортни Кокс отпраздновала юбилей с коллегами по сериалу "Друзья"
Getty images

В субботу, 15 июня, звезда сериалов “Друзья“ и “Город хищниц“, американская актриса Кортни Кокс отметила свой 55-й день рождения.

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На своей странице в Instagram артистка решила показать фанам, с кем отпраздновала юбилей. На свежем кадре именинница запечатлена в компании коллег по культовому сериалу “Друзья“ 50-летней Дженнифер Энистон и 55-летней Лизой Кудроу.

“Как мне повезло отметить день рождения с вами“ Я люблю вас, девочки. Очень сильно!“ – подписала снимок Кортни Кокс.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

How lucky am I to celebrate my birthday with these two??? I love you girls. So much ♥️

Допис, поширений Courteney Cox (@courteneycoxofficial)

Напомним, ранее дочка Кортни Кокс примеряла платье, в котором мама снималась 20 лет назад.

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Теги: друзья, Кортни Кокс, Дженнифер Энистон, Лиза Кудроу
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Источник: Ivona.bigmir.net

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