"Русалка в камышах": Леся Никитюк удивила неожиданным образом
Популярная украинская ведущая, звезда шоу “Кто сверху?“ и “Кто против блондинок?“ Леся Никитюк не устает радовать фанов различными фотосессиями и интересными кадрами со съемок. На этот раз знаменитость удивила подписчиков ярким образом.
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На своей странице в Instagram Никитюк опубликовала снимок, на котором позировала среди высоких камышей. На свежем фото звезда появилась в оранжевой мини-юбке и черной майке с экстремальным декольте.
“Украина. Лето“, - лаконично подписала кадр Леся Никитюк на английском языке.
Многие подписчики ведущей сравнили ее с русалкой и мавкой, а также отметили стройную фигуру артистки.
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“Русалка в камышах“, “Лісова Мавка!“, “Амазонка“, “Леся, вы так меня вдохновляете! На вас смотришь и хочется жить и радоваться жизни! Спасибо вам, дорогая!“, “Очеретяна мавка. Звичайно, красуня“, “Красоточка! Очень, очень красивая! Девочка!“,“Украинская амазонка“, “Лесь,ты такая красивая!) Радуй чаще своими фотками)“, “Найкрасивіша русалка українських водойм“, - пишут поклонники Никитюк.
Напомним, ранее Лесю Никитюк затроллили в Сети за стильное платье.
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