Леся Никитюк опубликовала смешное селфи с Притулой: фото

Ведущая поздравила своего коллегу с днем рождения.

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Украинская телеведущая Леся Никитюк, которая показала, насколько у нее длинные ноги, забавно поздравила Сергея Притулу с днем рождения. Напомним, что сегодня шоумен отмечает 38-летие.



На своей странице в Instagram Леся опубликовала кадр, где они с Сергеем запечатлены во время съемок шоу “Кто сверху“.

В цей прекрасний сонячний день... відмічає свій День Народження - ВІН!!! Сергій Дмитрович Притула. Не знаю як так сталось, але ти траплявся на моєму шляху в момент важливих рішень, які я мала прийняти, - написала Леся в публикации.

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Ведущая рассказала подписчикам, что Притула всегда помогает ей в трудную минуту советом или шуткой.

Дякую шо ти є такий Сірий!!! Дуже радію і трохи боюсь тебе, коли заходжу в студію Хто Зверху!!!Ти той до кого хочеться тагнутись... ти завжди тримаєш в напрузі) ти молодець! Для мене Ти кращий стендапер України, кращий ведучий... ну і тепер гостинний сусід. З Днем Народження, - добавили Никитюк.

Напомним, что Леся Никитюк и Сергей Притула вместе ведут шоу “Кто сверху“ на одном из популярных украинских телеканалов.

Ранее Леся Никитюк засветила обнаженные ягодицы в Instagram.