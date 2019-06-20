"Впечатляет": Леся Никитюк показала, насколько у нее длинные ноги

Телеведущая Леся Никитюк показала пикантное фото.

Популярная телеведущая Нового канала Леся Никитюк поразила подписчиков новой публикацией в соцсети.

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На своей странице в Instagram звезда продемонстрировала свои длинные ноги. На новом снимке Леся лежит на диване в коротком голубом платье с перьями. На фото запечатлены только ее ноги в интересных коричневых туфлях. Возле артистки позирует ее питомец - пес Рафик.

К такой публикации Никитюк решила добавить забавную подпись. Она сравнила свои ноги с длинным мостом.

“В Києві з’явився Новий пішохідний міст. Платний“, - написала ведущая.

Подписчики оценили юмор Никитюк и оставили множество комментариев под фото.

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“Ці шикарні ноги, вони закінчуються???“, “Впечатляет“, “Рафик балдеет!“, “Ля какие ножки“, “І з охороною як ми бачимо“, “Ноги зачётные“, “Ножки супер. жаль что нельзя потрогать“, “Ох уж эти ножки“, “Це самий гарний міст який тільки може бути“, “Леся, ты красивая девочка, и мост у тебя круче лондонского“, - написали фаны Леси Никитюк.

Напомним, ранее Лесю Никитюк затроллили в Сети за стильное платье.