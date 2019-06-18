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"Оберточка от букета": Лесю Никитюк затроллили в Сети за стильное платье

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"Оберточка от букета": Лесю Никитюк затроллили в Сети за стильное платье
instagram.com/lesia_nikituk/

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Популярную ведущую Лесю Никитюк немножко потроллили в Сети из-за наряда. В Инстаграм телезвезда выставила фото в ярком розовом платье-зефирке, отметив, что так оделась для съемок нового шоу.

Сегодня мы с командой @novy_channel начали снимать новое шоу для вас)) хоть мне и не легко...ведь мы только закончили работу над сезоном #хтозверху...но я справлюсь...благодаря капельницам😆Це Буде шалено✊🏻🥰
Style Жуйков, - написала Леся.

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Подписчики Леси тут же отреагировали на снимок, отметив, что наряд ведущей похож на обертку от цветочного букета. Однако поклонники отметили, что Никитюк к лицу такой цвет платья.

  • Обгортка вiд букета?..))
  • Так когда-то цветы упаковывали😂 но красоту не чем не испортишь👍
  • Такая куколка 😍💐👍🏻😇
  • Barbie girl 🎀
  • Сукня точно як з Н&М
  • Лесь, вам идёт розовый👍
  • Классный букетик
  • Ох какая дамочка, супер!!! - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Ани Лорак похвалили за необычный наряд. 

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Теги: Леся Никитюк, наряды звезд
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Источник: ivona bigmir) net

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