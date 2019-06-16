"Украинская Кардашьян": Леся Никитюк засветила обнаженные ягодицы

Телеведущая Леся Никитюк показала снимок в купальнике.

Популярная украинская телеведущая, звезда шоу “Кто сверху?“ и “Кто против блондинок?“ Леся Никитюк поделилась с фанами пикантным фото.

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На своей странице в Instagram артистка решила показать, как прошло ее праздничное воскресенье. Отметим, что 16 июня отмечался День святой Троицы.

На свежем снимке Никитюк предстала в коричневом купальнике и продемонстрировала стройные ноги и обнаженные ягодицы. Телеведущая позировала босиком на зеленой траве возле куста роз. Судя по указанной геолокации артистка провела выходные в загородном комплексе с бассейном в Козине “Queen Country Club“

“Прекрасное воскресенье“, - подписала фото Леся Никитюк на английском языке.

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“Хмельницький горіх“Ух какая попка“, “Українська Кардашьян!“, “Попа как у Ким“, “Провокаторша!“, “Ой да не не завидуйте! Лесюнька супер! И когда есть шо показать, не стоит цього приховувати!“, “Отличная фигурка!Леся-пЭрсик“, “Ничего себя ,я не думала что у Леси такая классная попка“, - написали фанаты Никитюк под откровенным фото.

Напомним, ранее Сергей Притула засветился в объятиях Леси Никитюк.