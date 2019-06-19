Дочка Оли Поляковой успокоила подписчиков, которые заподозрили серьезную травму.

Маша Полякова оказалась в машине скорой помощи: Что случилось с девушкой instagram.com/mashapolyakova

Читай также: Шоумены, рестораторы и артисты: Кто хочет попасть в Верховную Раду IX созыва

Старшая дочь украинской певицы Оли Поляковой, 14-летняя Маша напугала своих подписчиков в соцсетях. Сегодня, 19 июня, девушка выставила в Instagram фото из кареты скорой помощи, на котором лежит на носилках для перевозки больных. Маша не объяснила причины, по которой попала к врачам, а просто подписала:

А в скорой лежат удобно.

Читай также: “Не превращайте политику в шоу!“: Полякова нарвалась на критику из-за наряда

Фото сразу же вызвало беспокойство у подписчиков Маши и его "подхватили" СМИ, сообщая, что дочка Поляковой серьезно заболела. Правда, некоторые фолловеры заподозрили, что Полякова-младшая просто неудачно пошутила.

Через некоторое время Маша удалила фото, а позже выставила его же с объяснениями. Девушка отметила, что у нее случился дыхательный спазм из-за длительного сидения в автобусе по дороге в Днепр, где Маша приняла участие в конференции для блогеров.

Ребята все хорошо, в поездке у меня случился дыхательный спазм , из-за долгого сидения в автобусе в скрюченном виде, - написала Маша.



Агаты ещё забыла написать, что ещё и беспрерывного втыкание в интернет, - пожурила Машу звездная мама.

Ранее мы писали, что Оля Полякова рассказала, чем будет заниматься в Верховной Раде.